‘Samsun’u İngiliz virüsü perişan etti’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından 0-14 Şubat arasındaki vaka sayılarını gösteren harita Karadeniz illerinin alarm verdiği ortaya çıkmıştı. Bölgede bulunan illerin valileri çeşitli önlemler alsalar da vaka sayısındaki artışın önüne geçilemedi. İlk beş sırada bulunan Samsun, Ordu, Rize, Giresun ve Trabzon çok riskli iller arasında yer almaya devam etti.

8-14 Şubat arasında 100 bin kişiye düşen vaka sayısını gösteren haritada Samsun’un 171,29 olan oranı, son açıklanan haritada 348,36’ya çıkarak Türkiye genelinde ilk sıraya geldi.

TAM KAPANMA ŞART

Kentte ki hızlı vaka artışını değerlendiren Samsun Tabipler Odası başkanı Funda Furtun, önlemlerin yetersiz olduğunu söyledi. Furtun, yaklaşık 1 ay içinde vaka sayısının yüzde 100 arttığını belirterek, “Bu artışın nedeni normal bildiğimiz corona virüsü değil. Bunun sebebi İngiliz varyantı virüs. Bu virüs daha kısa sürede daha hızlı yayılabiliyor. Vaka sayıların fazla olduğu iller arasında ki insan hareketliliği çok fazla olması nedeniyle de kısa sürede her tarafa yayılabiliyor. Alınan önlemler Radikal tedbirler alınması lazım. İnsan hareketliliğini sonlandırmak için tam kapanma şart” diye konuştu.

BU RAKAMLARDA ŞEFFAF DEĞİL

Açıklanan oranlara göre Samsun’da haftalık yaklaşık 4 bin 500 vakanın tespit edildiğini ileri süren Furtun, “Bizim tespitlerimize göre kentteki günlük vaka bin civarında. Yani bu rakamlarda şeffaf değil. Yapılan açıklamalarda ev içi bulaşın arttığı söyleniyor. Bu da gayet normal bir sonuç. Çünkü, bir kişinin hasta ettiği insan sayısı arttı. Mutasyonlu virüs dakikalar içinde bulaşıyor. Virüs tespit edilen hastalar evlerinde karantinaya alınıyor. Dolayısı ile tedbirleri tam olarak uymadığı için bütün ev halkını hasta ediyor. Olması gereken, virüs tespit edilen kişilerin tekrar yurtlarda karantinaya alınması gerekiyor ” ifadelerini kullandı.