Şanlıurfa’da aşı olanlara çekilişle bisiklet, tablet, burs ve tekne turu hediye edilecek

Türkiye’de yeni vaka sayısı 20 bine dayandı. Uzmanlar, vatandaşlara art arda aşı yaptırma çağrısında bulunurken, kırmızı kategorideki Şanlıurfa’da farklı bir aşı kampanyası düzenleniyor.

VALİ TWITTER’DAN DUYURDU

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, aşı olanlara çekilişle hediyeler verileceğini aktardı.

Vali Erin, şu ifadeleri kullandı:

* Aşılama oranımız % 50'nin üzerine çıkana kadar, il merkezi ve ilçelerimizde her hafta perşembe günleri noter huzurunda yapılacak çekilişler ile, 18-25 yaş arası aşı olan gençlerimize 5 bisiklet ve 5 tablet bilgisayar hediye edilecektir.

* Ayrıca il merkezimizde yapılacak çekilişle de, üniversitede eğitim gören 2 öğrencimize okul dönemini kapsayacak şekilde aylık 500 TL burs ile her ay 15 gencimize bir günlük turistik Halfeti gezisi ve tekne turu hediye edilecektir.

ŞANLIURFA KIRMIZI KATEGORİDE

Güncel verilere göre, aşılamada kırmızı kategoride olan Şanlıurfa’da aşılama oranının yüzde 37.5 olduğu duyuruldu.