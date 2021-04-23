Şeker ölçümü için sürekli parmakları delinen çocuklar sensör desteği istiyor

Vücuttaki mutlak insülin eksikliği olan Tip-1 diyabet (İnsülin hormonunun mutlak eksikliğine bağlı olarak meydana gelen şeker hastalığı) hastalığında kan şekerlerini kontrol altına almak için dışarıdan insülin vermek yetmiyor, sürekli şeker düzeyinin de ölçülmesi gerekiyor.

Ancak günde en az 8 kez parmak uçlarını delerek ölçüm yapmak zorunda kalan çocuk hastalar, bu işlem sırasında hem büyük acı yaşıyor hem de korkuyor. Ömür boyu yapmaları gereken bu ölçümle parmaklarında enfeksiyon riski, nasırlaşma, sinir kaybı gibi durumlarında görülebildiği çocuklar için aileler, sürekli glikoz ölçüm sensörlerinin devlet ödemesi kapsamına alınmasını istedi.

AYLIK MALİYETİ 900-1500 TL ARASINDA

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Doç. Dr. Fatih Gürbüz, çocuklar için hayati önem taşıyan şeker düzeylerinin takibi için bu cihazın önemini anlattı. Ekonomik durumu el vermeyen ailelerin bu sensörlere erişemediğini belirten Doç. Dr. Fatih Gürbüz, sensörlerin aylık maliyetinin ortalama 900 ile 1500 TL arasında olduğunu belirtti.

Bu sensörler sayesinde çocukların şeker ölçümlerini parmaklarını delmeden yapabilme imkanına sahip olduklarını kaydeden Gürbüz, “Maalesef şu anki şartlarda geri ödemesi olmayan bir durum. Sağlık Bakanlığı’nın geri ödemesinde sadece kandaki şekeri ölçen stripler karşılanıyor. Onla da günlük 10 ölçüm yapılabiliyor” ifadelerini kullandı. (DHA)