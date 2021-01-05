SES Şube Başkanı Özkavak: Emekçisi, işçisi, emeklisi açlığa mahkum edilmek isteniyor

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eskişehir Şube Başkanı Birtürk Özkavak, 2021 yılının ilk altı ayı için yüzde 3 maaş artışı olacağını ifade ederek, 2021 yılı milyonlarca kamu emekçisi ve emeklinin maaş artışının sadece yüzde 7.36 olacağını söyledi. Böylece milyonlarca kamu emekçisi, işçi, emeklinin çarşıda pazarda yaşanan gerçek enflasyonu perdeleyen rakamlarla açlığa mahkum edilmek istendiğini ifade eden Özkavak, “Pandemi ile hayat pahalılığının arttığı, iğneden ipliğe zam yağmurunun devam ettiği koşullarda 5 milyonu aşkın kamu emekçisinden ve emekliden önümüzdeki yılı sefalet oranlarında maaş artışları ile geçirmesi beklenmektedir” dedi.

MAAŞLARA YÜZDE 4.36 ENFLASYON FARKI YANSITILACAK

Dün açıklanan TÜİK verilerine göre Aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,25 arttığını, yıllık enflasyonun yüzde 14,6 olduğunu belirten Özkavak, “Temmuz-Aralık dönemini kapsayan altı aylık dilimde enflasyon yüzde 8,36 olarak gerçekleşmiştir. Buna göre “toplu sözleşme” gereğince maaşları 2020 yılının ikinci altı aylık dilimi için yüzde 4 artırılan kamu emekçilerinin ve emeklilerin maaşlarına yüzde 4.36 enflasyon farkı yansıtılacaktır. Ardından 2021 yılının ilk altı ayı için yüzde 3 maaş artışı yapılacaktır. Yani 2021 yılı milyonlarca kamu emekçisi ve emeklinin maaş artışı sadece yüzde 7.36 olacaktır” ifadelerini kullandı.

İĞNEDEN İPLİĞE YAPILAN ZAMLARLA HAYAT ÇEKİLMEZ HALE GELDİ

Özkavak, “Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin salgın boyunca yaşadığı büyük travmayı defalarca paylaştık. Salgının getirdiği yaşam tehdidi ve ağır çalışma koşullarını duymayan görmeyen kalmadı. Salgın ve süreçte devam eden ekonomik kriz işçisinden esnafına emeklisine kadar milyonlarca emekçiyi yoksullaştırmış iğneden ipliğe yapılan zamlarla hayat çekilmez hale gelmiştir. Gerçek enflasyonun yüzde 40’ları bulduğu bu koşullarda, bu zamları kabul etmiyoruz. İşbirlikçi yandaş sendikanın marifetiyle yüzde 3 + enflasyon farkı olarak imzalanmış bulunan toplu sözleşmenin hükmü kalmamıştır. Artık bu toplu sözleşmeye imza atanlara hak ettikleri cevabın verilme zamanı gelmiştir” şeklinde konuştu.

TOPLU SÖZLEŞME YENİLENMELİ

Taleplerini sıralayan Özkavak şunları söyledi:

* Çoktan hükmünü yitiren, 2021 yılı için maaşlarımızda yüzde 3 + yüzde 3 artış dayatılan ‘toplu sözleşme’ derhal yenilenmelidir.

* Hiç vakit kaybetmeden yapılacak toplu sözleşme ile maaşlarımızın yaşanan gerçek enflasyon oranında, satın alma gücümüzdeki azalma ve ekonomik büyüme oranları dikkate alınarak artırılmalıdır.

* Performans sistemi kaldırılarak temel maaşlarımız en az yüzde 50 arttırılarak tek kalemde ödenmelidir.

* Yoksulluk sınırı altında geliri olan hanelerin elektrik, doğalgaz, su, internet giderlerinin pandemi tehdidi tamamen ortadan kalkıncaya kadar hazineden karşılanmalıdır.

* Temel tüketim maddelerinde KDV sıfırlanmalıdır.

* Pandemi süresince yaşanan tüm eşitsiz adaletsiz ek ödemeler herkese tavandan düzenlenerek haksızlıklar giderilmelidir.

* Corona virüs meslek hastalığı sayılarak ayrımsız tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçileri için uygulanmalı geçmişe doğru tüm mağduriyetler giderilmelidir.