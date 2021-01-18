Sinovac’tan corona virüsü aşısının ikinci dozuyla ilgili açıklama

Çin merkezli biyoteknoloji şirketi Sinovac, corona virüsüne karşı geliştirilen Coronavac aşısının iki dozu arasındaki sürenin artırılmasının aşının etkisini de artırabileceğini açıkladı.

Sinovac’tan yapılan açıklamaya göre, Brezilya’daki klinik çalışmalar sırasında aşının ikinci dozunu daha geç alanlarda aşının etkisinin yüzde 20 daha fazla olduğu tespit edildi.

Reuters’ta yer alan habere göre, Sinovac sözcüsü, aşının ikinci dozunu üç hafta sonra alan yaklaşık bin 400 kişide aşının koruma etkisinin yaklaşık yüzde 70 olduğunu kaydetti.

Sözcü, klinik çalışmalara katılan bazı gönüllülerin çeşitli nedenlerle aşının ikinci dozunu daha geç aldığını ancak diğer yandan bu gruba ilişkin sonuçların bilimsel açıdan daha az güvenilir olduğunu ifade etti.

ETKİNLİK ORANI TARTIŞMAYA NEDEN OLMUŞTU

Çin merkezli Sinovac'ın geliştirdiği ve Türkiye, Endonezya ve Brezilya'da denenen corona virüsü aşısının etkililik oranı tartışma yaratmıştı.

Brezilyalı araştırmacılar geçen hafta aşının corona virüsünün hafif seyreden vakalarına karşı yüzde 78 etkinlik gösterdiğini ve ağır vakaların tamamını önlediğini açıklamışlardı.

YÜZDE 50.38 OLDUĞU DUYURULDU

Batundan Biyomedikal Merkezi Klinik Araştırma Direktörü Ricardo Palacios, Çin’in Sinovac aşısının yüzde 50,38 oranda ‘genel etkinlik’ gösterdiğini duyurdu.

Endonezya, aşının yüzde 65 etkinlik gösterdiğini açıklayarak acil durumlarda kullanımına onay vermişti. Aşının etkinlik oranı Türkiye’de yüzde 91 seviyesinde açıklanmıştı.