Sıra Hekimlik Andı’na geldi, evrensel ant değiştirilmek isteniyor

Türk Tabipler Birliği (TTB) Etik Kurulu hekimle birey ve toplum arasındaki temel değer güveni ifade eden Hekimlik Andı ile ilgili tartışmalara dikkat çekerek, insan hakkı ihlallerinin arttığı, İstanbul Sözleşmesi'nin yok sayıldığı bir siyasi iklim ortamında yaşanıyor olmasının rastlantı olmadığını belirtti.

Hekimlik Andı'nın tıp fakültesini bitiren hekimlerin meslek yaşamına başlamadan önce temel mesleki değerleri koruyacaklarına, hangi koşullarda olursa olsun, hekimliği mesleğin evrensel etik değerleri çerçevesinde yürüteceklerine dair kendilerine ve topluma verdikleri bir söz olduğunun altını çizdi. Hekimlik Andı'nın aslında Dünya Tabipler Birliği'nin (DTB) en eski politika belgesi olan Cenevre Bildirgesi olduğunu hatırlattı.

AYRIMCILIK YAPMAMA İLKESİ ÇIKARILMAK İSTENİYOR

Kimi üniversitelerde mesleğin en temel, evrensel ilkelerinden olan “ayrımcılık yapmama” üzerinden tartışmalar yürütüldüğüne dikkat çeken Etik Kurul, “Söz konusu üniversitelerin yöneticilerinin ant metninde yer alan ve ayrımcılık yapmamaya dair ilkeyi açıklayan ‘cinsiyet, cinsel yönelim ve etnik köken' ifadelerini ant metninden çıkarma çabasına girdiklerini, evrensel kabul gören metni yok sayarak üniversite senatosunun onaylayacağı metnin okunmasına izin vereceklerini öğreniyoruz. Hekimlik Andı,Dünya Tabipler Birliği'nin (DTB) hekimlik mesleğinin etik değerlerini koruyan en temel ve en tutarlı belgesidir” denilerek andın değiştirilmesinin her hangi bir tıp fakültesi veya üniversite senatosunun yetkisinde olmadığı vurgulandı.

DEĞİŞİKLİK İSTENMESİ RASLANTI DEĞİL

TTB Etik Kurulu, “Hekimlik Andı'ndan, hekimin görevi ile hastası arasına girmesine izin vermeyeceği özellikler içinde yer alan etnik köken, cinsiyet ve cinsel yönelimin çıkartılmak istenmesinin, insan hakkı ihlallerinin arttığı, İstanbul Sözleşmesi'nin yok sayıldığı bir siyasi iklim ortamında yaşanıyor olmasının rastlantı olarak kabul edilemeyeceği açıktır.

Sakarya ve İnönü üniversitelerinde Hekimlik Andı'nın içeriğinin bu yönde değiştirilmesi girişimleri, hekimliğin mesleki değerlerine güç odaklarının müdahale girişimi anlamına gelmektedir. Hekimler, etnik köken, cinsiyet ve cinsel yönelimle ilgili ayrımcı tutum ve davranışlar içine girmemeli, bu özelliklerinden dolayı kişilere sağlık hizmeti vermekten kaçınmamalıdır.

Unutulmamalıdır ki, binlerce yıllık tarihsel süzgeçten geçerek evrensel kabul görmüş mesleki değerlerin belli bir anlayışın yaşam görüşü doğrultusunda değiştirilmesi olanaklı olmadığı gibi, bu tür girişimlerde bulunulması kabul edilemez. Hekimler şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da kişilerin var olan farklılıklarını dikkate almaksızın, herhangi bir ayrım yapmadan hastalarının ve toplumun acılarını dindirmeye devam edecektir” ifadelerini kamuoyu ile paylaştı.