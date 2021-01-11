Sivas Valisi Ayhan: Corona aşıları geldi, ilk sağlık çalışanlarına uygulanacak

Vali Ayhan illere aşı dağıtımının yapıldığını belirterek, “Aşılar geldi stoklarımızda ve hazırlıklarımız devam ediyor. Sağlık çalışanlarımız öncelikli olarak aşıları olacak. Corona virüsü geçiren vatandaşlarımız aşı olmayacak. Sağlık çalışanlarımızdan sonra emniyet ve jandarma mensupları, 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız aşıları öncelikli olacak” dedi.

‘AŞILAMA YAKINDA BAŞLAYACAK’

Toplumun yarısında aşıya karşı olumsuz bir ön yargı bulunduğunu ifade eden Ayhan, “Maalesef, yaptığımız ön çalışmaya göre yüzde 50 aşı olmak isteyen varken yüzde 50 aşı olmak istemeyenler var. Usul ve esaslar net olarak çıkmadı. Yakında, belki de bu hafta içerisinde genel çerçeve belli olacak. Halk, aile hekimliklerinde mi muayene olacak yoksa randevu mu alacak, bu konuda bir planlama yapılıyor. Şu an illere bu konuda taksimatlar yapıldı ve ilimize geldi. Aşılama yakında başlayacak. Net bir süre şu an belli değil. Bu hafta bu süreç daha somut bir şekilde netleşir diye bekliyorum” dedi. (DHA)