Son 14 günde 6 ülkede bulunan yolcular karantina otellerine alınacak

Corona virüsü önlemleri kapsamında Türkiye’de karantinaya alınacak yolcular kalacağı otellerin masrafını kendileri karşılayacak. Yetkililer tarafından yolcuların karantinada kalacağı otellerin gecelik BİR kişi fiyatı 1600 TL'den başlıyor. Ayrıca, yolcular havalimanından karantinada kalacağı otel transfer ücretlerini de kendileri karşılayacak.

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Salgın önlemleri kapsamında Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan gelen yolcuların Türkiye’ye girişlerine izin verilmiyor. Son 14 gün içinde belirlenen ülkelerde bulunan ve transit olarak başka ülkeden Türkiye’ye gelen yolcular için harekete geçen yetkililer bu ülkelerden gelen yolcuların karantina otellerinde 14 gün süreyle kalması kararını aldı.

KONAKLAMA VE TRANSFER ÜCRETLERİ YOLCULARA AİT

Son 14 gün içinde Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'da bulunduğu anlaşılan yolcular için karantina şartı üzerine harekete geçen İstanbul Valiliği, il genelinde 11 otel belirledi.

Yolcular, İstanbul seyahati öncesi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sitesinde yer alan karantina otellerine telefonla yada e-mail üzerinden rezervasyon yaptırabilecek. Karantina otellerde ücret tarifesi ise sabah öğle ve akşam yemek dahil kişi başı 1600 TL olarak belirlenirken, yolcular hem otel hem de havalimanı transfer ücretini kendisi karşılayacak.