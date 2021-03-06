Son dakika… Bakan Fahrettin Koca açıkladı! İşte il il haftalık vaka sayıları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını içeren haritanın güncel halini paylaştı.

Bakan Koca, paylaşımında “Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli” mesajına yer verdi.

Bakan Koca, yaptığı yeni uyarıda ise “Bu hafta ne kadar tedbirli olursak şehirlerimizin rengi ona uygun olarak şekillenecek. Mevcut avantajlarımızı kaybetmemek için daha dikkatli ve temkinli hareket etmeliyiz” dedi.

BİRÇOK İLDE ARTIŞ VAR

27 Şubat – 5 Mart tarihlerine ait haftalık vaka sayısı haritasında birçok ilde artış olduğu görülüyor.

Buna göre, haftalık ortalama vaka sayısı İstanbul’da 89.90’dan 111.57’ye, Ankara’da 39.84’ten 54.83’e ve İzmir’de 53.42’den 66.47’ye yükseldi.

Güncel haritaya göre, ortalama vaka sayısı Edirne’de 107.43’ten 180.01’e, Balıkesir’de 142.57’den 172.46’ya, Konya’da 119.28’den 150.98’e, Sinop’ta 160.03’ten 314.15’e yükseldi.

Ortalama vaka sayıları Samsun’da 262.17’den 348.36’ya, Amasya’da 110.50’den 183.91’e, Tokat’ta 166.50’den 228.82’ye, Giresun’da 264.71’den 282.14’e Osmaniye’de 145.13’ten 173.91’e ve Kilis’te 68’ten 163.17’ye çıktı.