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Son dakika… Bakan Koca vaka sayısı en çok artan illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen haftaya göre vaka sayısının 100 bin nüfusta en çok Ordu, Giresun, Samsun, Tokat ve Bolu'da arttığını açıkladı.

Güncellenme: 22:29, 26/02/2021
HaberlerSağlık
Son dakika… Bakan Koca vaka sayısı en çok artan illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından geçen haftaya göre vaka sayısı 100 bin nüfusta en çok azalan ve artan illeri açıkladı.

Bakan Koca’nın açıklamasına göre en çok azalma Bayburt, Erzincan, Trabzon, Karabük ve Hatay’da oldu. Bu illeri Adana, Nevşehir, Bartın, Iğdır ve Uşak takip etti.

Vaka sayısında en çok artış ise Ordu, Giresun, Samsun, Tokat ve Bolu’da gerçekleşti. Vakaları artan iller tablosunda sırasıyla Sakarya, Ardahan, Adıyaman, Tekirdağ ve Kırklareli yer aldı.

Bakan Koca, paylaşımında “Normalleşmek için daha çok emek vermek gerekiyor” mesajına yer verdi.

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Yayınlanma Tarihi:22:16,