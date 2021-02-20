Son dakika… Bakan Koca’dan ‘normalleşme’ açıklaması

1 Mart’tan itibaren Türkiye’de normalleşme sürecine nasıl geçileceği netleşmeye başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından bugün yaptığı paylaşımda “Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşeceğiz. 1 Mart itibariyle süreç belirlenen kriterler çerçevesinde dört risk seviyesinde Valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak” dedi.

Edinilen bilgiye göre, iller vaka sayılarının nüfuslarına oranı doğrultusunda “düşük riskli“, “orta riskli“, “yüksek riskli” ve “çok yüksek riskli” olarak sınıflandırılacak.

Yüz binde 10’un altında vaka görülen iller “düşük riskli“,

Yüz binde 11-35 arası vaka olan iller “orta riskli“,

Yüz binde 36-100 arası vakası bulunan iller “yüksek riskli“,

Yüz binde 100’ün üstünde vaka seyri görülen iller ise “çok yüksek riskli” olarak belirlenecek.

Düşük riskli iller “mavi“, orta risk “sarı“, yüksek risk “turuncu“, çok yüksek risk “kırmızı” ile gösterilecek.

Her il kendi durumunu görerek tedbirleri değerlendirecek ve o ilde yaşayanların kısıtlamalar hakkında önceden bilgilendirilmesi sağlanacak.