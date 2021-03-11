Son dakika… Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yeni bir çağrıda bulunmak istiyorum

Türkiye'de ilk vakanın tespitinin üzerinden 1 yıl geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da ilk vakanın tespitinin yıl dönümünde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“BİLİM VİRÜSE KARŞI ÜSTÜNLÜK ELDE ETTİ”

* Covid-19 son 100 yıl içinde tüm dünyanın aynı anda savaştığı vaka ve kayıp sayıları bu denli yüksek ilk salgın. Salgının ortak düşmanın virüs olduğu küresel bir savaşa benzetmek mümkündür. Tıpkı savaşlardaki gibi yaşama düzenimiz altüst oldu. İş hayatı evlere taşındı. Pek çok ülkede toplumsal huzursuzluklar, yoksulluk, işsizlik baş gösterdi.

* Tam 1 yıldır ister istemez alıştığımız bu dünyada yaşıyoruz. Eskilerden hastanelerde gördüğümüz maskeyle kendi kendimizin d doktoru olduğunu biliyoruz. Salgın Çin’in Wuhan kentinde başlamıştı. İlk haftalarda çok az şey biliniyordu. Bugün uğradığı en son mutasyonlara kadar her konuda bilgi sahibiyiz. Bilim virüse karşı üstünlük elde etti. Aşı çalışmalarıyla atılan adımlar uygarlığın yüz akı oldu.

“DÜNYADA KULLANIMDA OLAN 7 AYRI AŞI VAR”

* Dünyada kullanımda olan 7 ayrı aşı var. Türkiye büyük bir yarışın olduğu aşı tedarikinde en hızlı davranan ülkelerden biridir. Çin’deki üretici ile 50 milyon dozluk aşı anlaşmasını Kasım ayında yaptık. Sipariş ilk kısmını Aralık sonunda telim aldık. Ayrıca başından beri bunun dışında 3 ayrı aşı üretici ile görüşüyoruz.

* Bugün itibariyle uygulanan aşı 10 milyon dozdan fazladır. Çok yakında 5 yerli aşı adayımız da insan çalışmalarına başlayacaktır. Yakın gelecekte kendi aşılarımızı kullanacağız. Araştırmalar Sinovac aşısının her 100 kişiden 80’inden fazla etkili olduğunu ortaya koydu. Aşısı yapılan ama hastalığa yakalanan az sayıda kişi Covid-19’u hafif geçirmektedir.

“YAYILIM HIZI DÜŞECEK”

* Görünen o ki, corona virüsü kısa bir zaman zarfında grip gibi sıradan bir hastalık haline gelmeyecek ama 2020 yılına çöken kabus, 2021’de aynı şekilde devam etmeyecektir. Çok geçmeden salgın şimdiki gücünü kaybedecektir. Daha ileride Covid’e ‘üzerinize afiyet sözü’ eşlik edecektir.

* Saygıya layık sabrınızı daha uzun süre zorlamayacağımızı bilmenizi isterim. Planladığımız şekilde nüfusumuzun 50 milyonluk kısmının aşısını sonbahardan önce yaparsak salgın üzerimizde ağır baskı olmaktan çıkacak. Vaka sayıları, kayıplar şimdikiyle kıyas edilemeyecek kadar azalacak, yayılım hızı düşecek. Başarı gösterilen ilk cephelerden biri bu ülke olacaktır.

“YENİ BİR ÇAĞRIDA BULUNMAK İSTİYORUM”

* Bilim Kurulu 22 Ocak’ta kuruldu. Kurul salgınla ilk takvimi 24 Ocak’ta hazır hale getirdi. Bu takdire şayandı. 10 Mart’tan itibaren halkımıza maske dağıtıldı, filyasyon ekiplerimiz sahaya indi.

* Filyasyon dediğimiz yaygın taramaya hemen başvurmasaydık tablo daha ağır bir tablo olacaktı. Sağlık çalışanlarımız size layık sözleri bulmak isterdim ama bu gerçekten zor. Hayatınızı riske attınız. İnsan sağlığına hizmet eden meslekler insani vasıfların en çok görüldüğü mesleklerdir.

* Yükünüz kısmen azaldı ama bugün de güvencemiz sizlersiniz. Şu an azalmış olan kısıtlamalar kaçınılmazdı. Yaşlılarımıza gençlerimize her birinize teşekkür ediyorum. İlk vakadan bir yıl sonra size yeni bir çağrıda bulunmak istiyorum. Karamsarlık, belirsizlik, bıkkınlık duygularını üstümüzden atalım.