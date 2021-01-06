Son dakika… Sağlık Bakanı Koca’dan toplantı sonrası yerli corona virüsü aşısı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yerli corona virüsü aşılarıyla ilgili bir toplantı daha yapıldığını açıkladı.

“Bilimsel kapasitemiz tüm aşı türleri için araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütebilecek yetkinliktedir” diyen Bakan Koca, kamunun tüm kaynakları ile aşı adaylarını yaygın kullanılır hale getirmek için seferber edildiğini duyurdu.

“GELİŞTİRME SÜRECİ DEVAM EDEN 17 FARKLI AŞI ADAYI VAR”

Bakan Koca, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

* Yerli aşıların geldiği son durumu değerlendirmek üzere bakanlığımızda bir toplantı daha gerçekleştirdik.

* Toplantıya proje sahibi hocalarımız, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkanımız, Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanımız, TÜBİTAK Başkanımız ve Bakanlık görevlilerimiz katıldılar. Aşı çalışmalarının tüm bileşenlerini bir araya getirerek mevcut durum değerlendirmesi yaparak geleceğe yönelik stratejileri ele aldık.

* Ülkemizde geliştirme süreci devam eden 17 farklı aşı adayımız bulunmaktadır. İnsan deneyleri safhasında olan inaktif aşı adayımız Faz II insan deneylerine başlamak üzeredir. Bu aşı adayımız için Nisan ayında Faz III insan deneyleri safhasına gelerek yaygın kullanımına yönelik hazırlıklar devam etmektedir. Bunun yanı sıra 3 inaktif aşı adayı Faz I insan deneyleri aşamasındadır. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz (TİTCK) insan deneyleri öncesi yapılan çalışmaları inceleyerek insan deneyleri için izin vermektedir.

* Şu an 3 inaktif aşı adayımız TİTCK'ya insan deneyleri için izin müracaatı yapmış ve insan deneylerine başlayabilecek safhaya gelmiştir. İki adanövirüs temelli aşı adayımız da klinik öncesi aşamaları tamamlayarak TİTCK'ya müracaatını yapmıştır.

* Dünya'da da bir ilk olma özelliği olan Virüs Benzeri Parçacık (VLP) aşı adayımız da araştırma ürününü elde etme aşamasına gelmiş ve yakında İnsan deneyleri için izne müracaat edecek aşamaya gelmiştir. Diğer aşı adaylarımız ise klinik aşama öncesi çeşitli safhalardadır.

* Ülkemizde aşı üretimini gerçekleştirebilecek tüm tesislerin incelemeleri tamamlanarak İyi üretim uygulamaları (GMP) sertifikasyonu işlemleri tamamlanmıştır. Kurumlarımız aşı adaylarımızın hızla hayata geçmesi için var gücüyle çalışmaya devam etmektedir. Ülkemizin bilimsel kapasitesi tüm aşı türleri için araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütebilecek yetkinliktedir.

* Ülkemizin klinik araştırma tecrübesi aşı adaylarımızı insan deneyleri safhasında değerlendirebilecek seviyededir.

* Ülkemizin bilimsel ve teknik alt yapısı, bilim insanlarımızın azim ve gayretinin bize en iyi aşıları kazandıracağına inanıyorum. Kamu tüm kaynakları ile aşı adaylarımızı yaygın kullanılır hale getirmek için seferber edilmiştir.

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