Sonunda bu da oldu: En riskli kent olan Samsun’da hastaneler doldu

Sağlık Bakanlığı tarafından haftalık olarak yayınlanan risk haritasında yüz bin kişide görülen vaka sayısına göre yapılan değerlendirmede, 678,72 oranıyla ilk sırada bulunan Samsun’da hastanelerin tamamen dolduğu ileri sürüldü. Kentte bulunan bir hastanede ise corona virüsünün normal bir servise de sıçradığını söyleyen SES Samsun Şube Başkanı Aysel Ocak, corona virüs vaka tablosunda beş haftadır zirvede yer alan kentte daha sıkı önlem alınması için çağrı yaptı.

BİR HAFTADA 9 BİN 204 VAKA

Samsun’da son bir hafta 9 bin 204 vaka görüldüğünü vurgulayan Ocak, “İl merkezi ve ilçe hastanelerinde doluluk oranı yüzde 100‘e ulaşmış yoğun bakım ünitelerinde dahi yer bulunamaz hale gelmiştir. İlimizde bir hastanede normal serviste yatan hastalarda birden fazla Covid-19 vakası tespit edilmesi sonucu sağlık çalışanları da enfekte olmuş bu durum sonucunda servis, poliklinik ve girişimsel işlemler yapılan birim kapatılmıştır. Samsun Valisine ve İl Sağlık Müdürüne çağrıda bulunuyoruz. Pandeminin hızını kesmek için bilimsel olarak kanıtlanmış kurallar bir an önce hayata geçirilmeli, ortak akıl ile hareket edilmeli, 14 günlük kesintisiz kapanma kararı alınmalı, iller arası seyahat kısıtlaması uygulanmalı, toplumun riskli grupları dahil aşılanma en kısa zamanda tamamlanmalıdır. Hastanelerde normal poliklinik hizmetleri ve acil vakalar dışında ameliyatlar ertelenmeli, hastanelerdeki kalabalık ve bulaş riski azaltılmalı, kamu kurumlarında esnek çalışmaya geçilmeli, okullarda vaka sayılarının pik yapması nedeni ile yüz yüze eğitime ara verilmelidir” diye konuştu.

VALİLİK YENİ TEDBİRLER ALDI

Diğer taraftan Samsun Valiliği, kentte artan vakaların önüne geçebilmek için dün akşam ek tedbirler aldı. Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, ruh sağlığı hastaları için halk eğitim faaliyetlerine yeniden başlanmasına, sürücü kurslarının teorik eğitimlerinin uzaktan eğitim yoluyla (online) gerçekleştirilmesine, sinema salonlarının faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulmasına ve nargile satışlarının kısıtlanmasına karar verdi.