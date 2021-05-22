Sosyal medyada aşı seferberliği çağrısı: Mansur Yavaş da destek verdi

COVID-19 salgınından olabilecek en kısa sürede kurtulabilmek için aşılamanın hızla yapılması gerektiğini belirten bilim insanları ve sağlık çalışanları, Twitter üzerinden aşı seferberliği çağrısı yaptı. Aşılar gelmeden Sağlık Bakanlığı’nın hazırlıkları tamamlaması gerektiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı'nın belediyelerle etkin bir şekilde iş birliği yapmasını istedi. Bir an önce aşıların yapılması, ölümlerin önlenmesi için seferberlik paylaşımlarına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da destek vererek, “Biliyoruz bu salgını hep birlikte olursak yenebiliriz. Görev verilmesi durumunda semtlerimizdeki Aile Yaşam Merkezleri'ni seve seve tahsis edebiliriz” dedi.

“EKSİK İNSAN GÜCÜMÜZ TAMAMLANMADAN EZİLİRİZ”

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu Başkanı Emrah Kırımlı SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “Biz dünden razıyız” diyerek, Sağlık Bakanlığı'nın aşılar gelmeden Aile Sağlığı Merkezleri'ndeki (ASM) eksiklikleri tamamlamasını istedi.

ASM'lerde mekansal ve personel sıkıntılarının çözülmesi gerektiğini söyleyen Kırımlı, “Bu bir ‘seferberlik' olacaksa mekan sorunu çözülmeden, sarf malzeme desteği olmadan, eksik insan gücümüz tamamlanmadan bu işin altında eziliriz. Oysa ASM'ler en hızlı ve en kolay aşı yapabilecek yerler” diyerek ASM'lerde hasta bekletecek yer olmadığı için aşı randevusu açılamadığını, yeterli aşı yapılamadığını söyledi.

“HEMŞİRE-EBE-SAĞLIK ÇALIŞANI EKSİĞİ VAR”

Bakanlığın yasa ile üç aile hekimliği birimine bir aile sağlığı çalışanı sözü vermiş olmasına rağmen 2013'den bu yana bu kuralı uygulamadığını, 24 bin aile hekimliği biriminde sadece 21 bin ebe hemşire olduğunu hatırlatan Kırımlı, “Var olan ebe ve hemşireler de aile sağlığı merkezine gelmiyor. Çünkü ilçe şablonlarda ek ödeme ve esnek mesai ile çalışma imkanı var” dedi.

“TÜM MASRAFLARI CEBİMİZDEN ÖDÜYORUZ”

ASM'lerde tüm masrafları aile hekimlerinin cebinden ödediğini söyleyen TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Emrah Kırımlı, “Bir kutu eldiven 100 lira ve bu 50 kişilik işlem demek. Var olan aşılar, enjeksiyon kan alma işlemleri yapılırken bu bir kutu 2 gün zor dayanıyor. Bakanlığın söz verdiği ek ödemeyi yapması lazım. Haksızlık o kadar büyük ki ilçe sağlıktan görevlendirme ile gelen oradan hak ettiği ek ödemeyi alırken, biz ASM'de bu ek ödemeyi alamıyoruz ve zorlanıyoruz” dedi.