Spor salonunda 45 kişiye virüs bulaştırdı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre 6- 12 Mart 2021 tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü illerin yer aldığı Karadeniz Bölgesinde önlemler üst düzeye çıkarıldı. Geçen hafta 100 bin kişide 226,14 olan vaka sayısı bu hafta 222,32’ye gerileyip, düşüş olsa da yine en fazla vakaların görüldüğü ilk 10 şehir arasında yer alan Trabzon’da filyasyon ekipleri de, virüsün izini sürüp, hastaların temaslı olduğu kişileri belirlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İZOLE EDİLEN 93 KİŞİDEN 45’İ POZİTİF ÇIKTI

Filyasyon ekiplerinin hummalı çalışmaları sonucu, corona virüslü kişinin, ismi açıklanmayan bir ilçede gittiği spor salonunda, temas ettiği 45 kişiye virüs bulaştırdığı öğrenildi. Çalışmalar sonucu 93 kişinin de izolasyona alındığı, içerisindeki spor hocalarının yanı sıra sporcular ile temaslı olduğunu belirlen kişilerin bulunduğu spor salonunun ise İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca faaliyetinin durdurulduğu da belirtildi.

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Herkesi tedbirlere uymaya davet eden İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, kent genelinde vaka sayılarının azalması noktasında tüm birimlerin yoğun çalışma gerçekleştirdiğini, herkese önemli görevler düştüğünü söyledi. (DHA)