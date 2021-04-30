Sputnik V aşısına acil onay verildi

Twitter hesabından bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay vermiştir. İki ülke için hayırlı olmasını dilerim. Böylece üçüncü aşı olarak Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanıma girecek.

Reuters haber ajansının son dakika servis ettiği haberde, Rusya’nın varlık fonu RDIF’in açıklamalarına yer verildi. RDIF, Türkiye’nin Sputnik V aşısına acil kullanım onayı verdiğini duyurdu.

Böylece Türkiye’de Sinovac ve Biontech’ten sonra üçüncü bir aşıya onay verilmiş oldu.