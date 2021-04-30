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Sputnik V aşısına acil onay verildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında Sputnik V aşısına acil onay verildiği duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:48, 30/04/2021
HaberlerSağlık
Sputnik V aşısına acil onay verildi

Twitter hesabından bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay vermiştir. İki ülke için hayırlı olmasını dilerim. Böylece üçüncü aşı olarak Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanıma girecek.

Reuters haber ajansının son dakika servis ettiği haberde, Rusya’nın varlık fonu RDIF’in açıklamalarına yer verildi. RDIF, Türkiye’nin Sputnik V aşısına acil kullanım onayı verdiğini duyurdu.

Böylece Türkiye’de Sinovac ve Biontech’ten sonra üçüncü bir aşıya onay verilmiş oldu.

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Yayınlanma Tarihi:15:34,