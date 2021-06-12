Süt dişi deyip geçmeyin

Süt dişlerinin çürümesi, nasıl olsa yenileri çıkacak diye çoğu zaman önemsenmiyor. Oysa “kılavuz dişler” olan süt dişleri erken düşerse yeni dişler zamansız ve yamuk çıkabiliyor. Dolayısıyla süt dişlerinin de daimi dişler gibi önemsenmesi gerektiğini belirten Diş Hekimi Arzu Tekkeli, bu konuda ailelere şu bilgileri verdi…

İŞTE AĞIZDAKİ GÖREVLERİ

Doğumdan sonra ortalama 4/6 ay arasında sürmeye başlayan süt dişleri 2,5 yaş civarında sürmesini tamamlar. Süt dişlerinin ağızdaki 4 görevi şöyle sıralanabilir…

– Çocuğun düzgün ve dengeli beslenmesini sağlamak.

– Konuşmanın gelişimini olumlu yönde etkilemek.

– Altından gelecek olan daimi dişi korumak ve bu dişin sürmesi için rehberlik yapmak.

– Çene yüz iskeletinin gelişimine katkıda bulunmak.

Diş bakımına ne zaman başlanmalı?

İlk dişler sürmeye başladığı andan itibaren, ebeveyn temiz bir havlu, tülbent veya gazlı bez ile öğünlerden sonra bebeğin dişlerini temizlemelidir. 18-24 ay itibarıyla dişler yine ebeveyn kontrolünde yumuşak bir diş fırçası ile fırçalanmaya başlanmalıdır. Diş macunu kullanımı ise 3 yaşından itibaren başlamalıdır.

Ebeveynler nelere dikkat etmeli?

– Süt dişlerinin korunması ve bakımı konusunda ilk ve en önemli görev ebeveynlere düşmektedir. Yaşamın ilk aylarında bebeğe biberonla gıda verilecekse mamanın içine bal, şeker, bisküvi gibi malzemeler kesinlikle konulmamalıdır.

– Emzik kullanımı mevcut ise aynı kurallar emzik için de geçerlidir. Emzik şekerli bir gıdaya batırılmamalıdır.

– Yaklaşık 7 yaşına kadar diş bakımı ebeveyn kontrolünde yapılmalıdır.

– Çocuk mümkün olduğunca şekerli gıdalar ve abur cuburdan uzak tutulmalıdır.

İyi bakmak gerekiyor

Süt dişlerinin, kendi düşme zamanları gelene kadar ağızda sağlıklı olarak kalmaları çok önemlidir.

Yamuk çıkarsa ne yapılmalı?

Süt dişinin yamuk çıkması genellikle herhangi bir müdahale gerektirmez. Süt dişlerinin tamamı dökülüp yerine kalıcı dişler sürdüğünde yamukluk devam ediyorsa, o zaman bir ortodontik müdahaleye gerek olup olmadığı incelenmelidir.

Çünkü çürük bir diş…

– Vücutta enfeksiyon kaynağı yaratır.

– Alttan gelecek kalıcı dişlerin yapısını bozar.

– Estetiği ve dolaylı yoldan çocuğun psikolojisini olumsuz etkiler.

– Süt dişinde erken bir kayıp yaşanır ve yerine yer tutucu yapılmazsa, alttan gelecek olan yeni diş rehberini kaybetmiş olur ve bu yüzden yanlış yerden sürebilir. Bu durum ileride dişlerde çarpıklığa neden olur ve ortodontik tedavi ihtiyacı doğar.

Yeni dişleri nasıl etkiler?

Süt dişinin zamanından önce çekilmesi, çürük olarak ağızda bırakılması, alttan gelecek olan daimi dişin hem sağlığını, hem de doğru pozisyonda çıkmasını engeller. Bu da zamanla daha büyük problemlere yol açar. Son olarak çocuklar 1 yaşından itibaren diş hekimine götürülmeli ve kontrolleri düzenli olarak yaptırılmalıdır.