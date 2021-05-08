Tartışılan ilaç artık corona tedavisinde kullanılmayacak

Bilim insanlarının,Türk Tabipler Birliği (TTB) ve Türk Klinik Mikrobiyoloji Ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) gibi uzmanlık örgütlenmelerinin yaklaşık bir yıldır Covid hastalığı sırasında sakıncalarını ortaya koyduğu ve kullanılmasının uygun olmadığını dile getirdikleri hidroksiklorokin rehberden çıkarıldı. Bilim insanları “Neden bu kadar beklendi?” diye sordu.

“BİLİMSEL BİLGİDEN YANA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

TTB yaptığı açıklamada, “Covid-19'a karşı etkili olmadığı gibi yan etkileri de bilinmesine ve TTB olarak tüm uyarılarımıza rağmen, hidroksiklorokin ilacı ancak bugün Sağlık Bakanlığı tarafından rehberden çıkarıldı. Bilimsel bilgiden yana olmaya ve doğruları söylemeye devam edeceğiz” denildi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Osman Elbek’de doğru bir adımın çok geç atıldığını belirterek “Doğru bir adım neden bu kadar geç atılır? Bugüne kadar ilacı kullananlara yazık olmadı mı? Bakan'ın ağzından klorokin konusunda çıkan övücü cümleler unutuldu mu?” diye sordu.