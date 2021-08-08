Tatilde kulaklara dikkat

Deniz ve havuz mevsimiyle birlikte kulak hastalıklarında oldukça artış görüldüğünü belirten Güvenç, “Bugünlerde özellikle dış kulak yolu enfeksiyonları yaygın” dedi.

NAZAN DOĞANER HALICI

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Yaz aylarında deniz ve havuza sık girilmesi nedeniyle dış kulak yolunda gelişen nemli ortam, enfeksiyonlara zemin hazırlayabilir. “Havuzların temizliğinin yeterince yapılmaması ve kapasitenin üzerinde insanın havuza girmesi de enfeksiyon gelişimini kolaylaştırır” diyen Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Prof. Dr. Güven Güvenç, bu konuda bilinmesi gerekenleri şöyle anlattı:

İşte en önemli belirtileri

■ Dış kulak yolu iltihabında tipik olarak kulak kepçesi öne doğru hareket ettirildiğinde ya da dış kulak yolu girişindeki kıkırdağın üzerine bastırınca kulakta ağrı meydana gelir. Enfeksiyon ilerledikçe dış kulak yolu tamamen kapanabilir, kulakta tıkanıklık hissi, hatta işitme kaybı ortaya çıkabilir.

Tedavi yolları nelerdir?

■ Hastalığın tedavisinde kanalın hekim tarafından temizliği yapılır, antibiyotikli damlalar, ödem giderici damlalar, ağrı kesici ve antienflamatuvar ilaçlar ve gerektiğinde antibiyotik haplar kullanılır. Dış kulak yolu ödem nedeniyle kapandıysa, damlaların etki edebilmesi için geçici olarak kulağa fitil yerleştirilebilir. Bir süre denize ve havuza girmeye ara verilmesi, yıkanırken kulağın vazelinli pamukla sudan korunması gerekir.

■ Yaz aylarında sık rastlanan bir diğer enfeksiyon ise dış kulak yolu mantarlarıdır. Söz konusu mantar kulaklarda kaşıntı ve tıkanıklığa yol açabilir. Tanısı KBB uzmanının muayenesiyle konur ve kulağın sudan korunması, hekimin kanalı temizlemesi ve bazı damlaların kullanımı ile mantarın tedavisi gerçekleştirilebilir. Bu arada mantar dışında egzama da kulak kaşıntısı yapabilir.

Havuz hijyeni çok önemli

■ En temiz havuzun bile temiz bir deniz kadar hijyenik olması kolay değildir. Kulak enfeksiyonları da dahil olmak üzere birtakım enfeksiyonların önüne geçmek için havuzların hijyeninden emin olmak

çok önemli.

■ Kulak çubukları dış kulak yolunda zedelenmelere yol açabilir ve bunu takiben kanalda iltihap ortaya çıkabilir. Banyo sonrası kulağın dış kısmının bir havluyla kurulanması, ardından bir saç kurutma makinasıyla kulağı yakmayacak bir mesafeden 10 saniye kulağın içini kurutmak, kulaktaki nemin ortadan kaldırılması için güvenli ve yeterlidir.

■ Diyabetik hastalarda özellikle hastalık kontrol altında değilse dış kulak yolu enfeksiyonları ilerleyici olabilir ve daha ciddi sorunlara yol açabilir. Bu sebeple bu hastalarda tanının erken konulması ve uygun tedavinin hemen başlanması gerekir.

■ Kulakta tıkanıklık, kaşıntı ya da ağrı olduğunda hiç muayene olmaksızın eş dost tavsiyesiyle kullanılan ilaçlar sakıncalı olabilir. Örneğin kulaktaki mantar yanlış bir tedaviyle daha da ilerleyebilir. Bu sebeple kulağa ilişkin sorunlarınızda önce konunun uzmanı bir hekime başvurmanız, doğru tanı ile en uygun tedavinin düzenlemesi daha sağlıklı bir yaklaşım olacaktır.