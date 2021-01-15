Tek yumurta ikizi doktorların aynı hastanede corona mücadelesi

Korgan Devlet Hastanesi’ne 3 ay önce ilk atamalarının yapılmasının ardından geçici görevle Ünye Devlet Hastanesi’nin mobil Covid-19 bölümünde pratisyen hekim olarak görev yapan ikiz kardeşler, corona virüs salgını mücadelesinde en önde yer alarak salgının bir an önce son bulması için ellerinden geleni yapıyorlar. Tek yumurta ikizleri Mert ve Yiğit Kurnaz kardeşler, Covid-19 aşısı yapılan kişileri takip ederek sağlık durumlarıyla alakalı kontrollerini takip ediyor.

“İKİMİZİN HAYALİYDİ”

Aynı görev yerini kardeşiyle paylaşan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu 25 yaşındaki Yiğit Kurnaz, “Şu anda aşılamada kardeşimle beraber aktif olarak görev yapıyoruz. Kardeşimle beraber küçüklüğümüzden itibaren hekim olmak hayalimizdi. Beraber bunu başarmış olmak ve aynı zamanda omuz omuza burada beraber çalışmak bizim için aynı bir gurur verici oldu. Biz birbirimizi daha iyi tanıdığımız için daha güzel çalışıyoruz. Bizim içinde bu durum gurur vericidir” dedi.

“İKİMİZ DE TIPTA UZMANLIK SINAVINI KAZANDIK”

Ünye Devlet Hastanesi’nde geçici görev sonrası uzmanlık sınavlarını kazanarak ikiz kardeşiyle beraber yeni görev yerlerinin farklı olacağını söyleyen Mert Kurnaz, “6 yıl boyunca farklı üniversitelerde okuduktan sonra bir arada bulunmak bizim için mutluluk kaynağı oldu. Biz Tıpta Uzmanlık Sınavı'nı da kazandık. Yiğit 19 Mayıs Üniversitesi Acil Tıp Bölümü'ne başlayacak, ben de Ankara Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'ne başlayacağım. İkimiz de asistan hekim olarak görevimize devam edeceğiz” şeklinde konuştu. (İHA)