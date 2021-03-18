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TTB: 2. doz aşı sırası gelen 65 yaş üstüne yeterli miktarda aşı sağlanamıyor

Sahadaki hekimlerden alınan bilgileri aktaran Türk Tabipleri Birliği, 1. grupta yer alan 65 yaş üstü vatandaşların ikinci doz aşıları için randevu almakta zorluk yaşadığını, randevu alanlara yeterli miktarda aşı sağlanamadığını söyledi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:51, 18/03/2021
HaberlerSağlık
TTB: 2. doz aşı sırası gelen 65 yaş üstüne yeterli miktarda aşı sağlanamıyor

Çin ile 50 milyon doz inaktif aşı anlaşması yapılmasının ardından tedarik sürecinin uzaması ve tüm dozların Türkiye’ye getirilmemesi aşılama hızını yavaşlattı. 18 Mart itibarıyla Türkiye genelinde 7 milyon 989 bini aşkın kişi aşılanırken, bunlardan 4 milyon 365 bini 2. doz aşı oldu. Türk Tabipleri Birliği’nden (TTB) hekimler, 2. doz aşı sırası gelen 65 yaş üstü bazı vatandaşların yetersiz doz yüzünden aşı olamadığına dair bilgiler geldiğini söyledi.

TTB’den yapılan açıklamada, “Son günlerde meslektaşlarımızdan 1. grupta yer alan 65+ yaş yurttaşların bile ikinci doz aşıları için randevu almakta zorluk yaşadıkları, randevu alanlara yeterli miktarda aşı sağlanamadığına dair bilgiler gelmektedir” denildi.

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