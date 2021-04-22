TTB anketi açıklandı: Mutasyonların yayılımı endişe verici

TTB'nin Mart ayında 58 ilden 845, Nisan ayında 43 ilden 478 aile hekiminin katılımıyla yapılan anketini Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Emrah Kırımlı açıkladı. Kırımlı, mutasyonlu virüs varyantlarının endişe verici bir yayılım gösterdiğini belirterek, “Vaka sayıları arttıkça, mutasyonlar yaygınlaştıkça elimizdeki aşının gücü salgını önlemeye yetmiyor. Varyantlar arttıkça hem salgının kontrolü zorlaşıyor, hem de aşının etkinliği azalıyor. Bu nedenle kamusal önlemleri tekrar tekrar talep ediyoruz” dedi.

AÇIKLANAN ON KATI MUTASYONLU VAR

Sağlık Bakanlığının mutasyonlu varyantlarla ilgili açıklama yapmadığını belirten Kırımlı, “Sağlık Bakanlığından olmazsa da Bilim Kurulundan çift doz aşılı olan 2 bin 500 kişi hastalandı diye bir bilgi paylaşıldı. Bizim elimize ulaşan verilere baktığımızda bunun en az on katı olduğu görülüyor” diyerek bunu mutasyonlu hastaları 14 günlük izolasyon kayıtlarından tespit edildiğini kaydetti.

VAKA SAYILARIYLA BİRLİKTE MUTASYONLU ARTTI

Dr. Emrah Kırımlı’nın açıkladığı anket sonuçlarına göre salgın arttıkça yüksek prevalans aşının koruma gücünü azalttığı için aşılı olduğu halde Covid-19 geçiren sayısı artacak. Vaka sayıları ile birlikte mutasyonlu virüs oranları da arttı. Ankete katılanların yüzde 10'u izolasyon süreleri 14 güne uzatılmış mutasyonlu virüsü olan hastaları olduğunu belirtti. Bu oran alarm verici derece yüksek. Günlük 60 bin vakanın bildirildiği ülkemizde her gün binlerce kişide mutasyonlu virüs tespit ediliyor demektir. Ankette bildirilen mutasyonlu varyant vaka sayıları bakanlık sayıları ile uyumlu, ancak Bakanlığın bildirmemiş olduğu mutasyonlu hasta sayıları endişe vericidir.

VAKALAR ARTIYOR AMA BÖLGESEL KORUMA HALA MÜMKÜN

Ankete katılan hekimlerin ifadelerine göre birimlerin yüzde 86'sında vaka sayıları artıyor. Mart ayında Aile Hekimlerinin yüzde 75'i bölgelerindeki vaka sayılarında artış olduğunu yüzde 13'ü ise azalma olduğunu belirtirken, Nisan ayında bu oranlar yüzde 86 ve yüzde 6.7 oldu. Halen bölgesel önlemlerle vaka artışının önüne geçilebilecek yerler var. En yoğun vaka sayısının görüldüğü İstanbul'dan şehirlerarası seyahatin kısıtlanması aşılama oranları yükselene dek vaka kontrolünü sağlamaya yardımcı olabilir.

ASM'LERİN MEKANSAL YAPISI BÜYÜK SORUN

Ankete katılan Aile Hekimleri ASM binalarının Covid-19 tedbirlerini uygulamak için yeterli olmadığını bir kez daha dile getirdi. Aile Hekimleri ASM'lerin ancak yüzde 25'inde aşı saklamak için üretilmiş bir aşı dolabı olduğunu söylerken, yüzde 35'i ayrı bir aşı dolabının olmadığını dile getirdi. Ankete katılan Aile Hekimlerinin yüzde 18'i elektrik kesintisinde otomatik devreye girecek bir jeneratörlerinin olmadığını belirtirken, ASM'lerle ilgili eksiklikleri şu ana başlıklarda topladı;

* Bekleme alanları dar ve havalandırmasız.

* Her hekim için ayrı bir muayene odası olmayan ASM'ler var. Ebe ve Hemşireler için ayrı bir oda olan ASM oranı sadece yüzde 23.

* ASM'lerin yarıdan azı tek katlı ya da müstakil binalardan oluşuyor. Sobayla ısınan ASM'ler var.

* 10 ASM'den sadece birinin giriş ve çıkış için ayrı kapısı var, sadece birinde ayrı bir triaj/izolasyon alanı var.

* 2 ASM'den biri ayrı bir yer olmadığı için izolasyon ya da triaj yapamıyor.

* Yeni ASM yapılmıyor, ASM'ler yenilenmiyor.

* Özel hastanelere ödenen 16 milyar liranın yarısı ile tüm ASM'ler yenilenebilir, yenileri yapılabilir.