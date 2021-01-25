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TTB, bakanlıktan aşılama bilgilerini istedi

Türk Tabipleri Birliği (TTB), aşılamada aksaklıklar yaşandığı, aşı sonrası bazı belirtiler oluştuğu yönünde kendilerine ulaşan bilgilerden yola çıkarak Sağlık Bakanlığına bir yazı gönderdi. Sağlık Bakanlığı’na karşı oluşan güvensizliğin aşı uygulamalarına da yansımaması için aşılama ile ilgili bilgileri talep etti.

Latif SANSÜR
Güncellenme: 15:14, 25/01/2021
Haberler Sağlık
TTB, bakanlıktan aşılama bilgilerini istedi

TTB, Merkez Konseyi bir yazı ile Türkiye'de aşılama uygulamalarının başladığı 14 Ocak'tan itibaren yaşanan bazı sıkıntılar ve aksaklıklarla ilgili Sağlık Bakanlığı’ndan bilgi talep etti.

Aşılama sürecinde kendilerine aksaklıklar yaşandığı, aşı sonrası bazı belirtiler ortaya çıktığına ilişkin bilgiler ulaştığını belirten TTB Merkez Konseyi, Sağlık Bakanlığı'na karşı oluşan güvensizliğin aşı uygulamalarına da yansımaması için aşı programının, aşılamalarda yaşanan aksaklıkların ve yan etkilerin toplumla sürekli paylaşılmasının önemine değindi.

“BU GÜNE KADAR KAÇ AŞI YAPILDI?”

Sağlık Bakanlığı'na gönderilen yazıda bugüne kadar bakanlık tarafından yapılan Covid-19 aşılama sayısının, aşılama organizasyonunda varsa yaşanan sıkıntıların, aşılama yapılan grupların ve aşı yapılan kişilerde ortaya çıkan beklenmeyen yan etkilerin TTB ile paylaşılması talep edildi.

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