TTB, ‘bu pandemi son olmayacak’ diyerek çalışma grubu kurdu

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, COVID-19 pandemisinin başlangıcından itibaren bir yıl boyunca yoğun emek veren, bilimsel birikimlerini aktaran, sürecin zorluğu karşısında toplumu bilgilendirme için üstün çaba gösteren COVID-19 İzleme Kurulu’nu, Pandemi Çalışma Grubu olarak yeniden organize ettiğini duyurdu.

“PANDEMİLERLE DAHA ÇOK YÜZLEŞECEĞİZ”

COVID-19 İzleme Kurulu üyelerine bugüne kadarki emekleri için teşekkür edilen açıklamada şöyle denildi:

* Bu pandeminin ilk ve son olmadığı, pandemilerle daha çok yüzleşeceğimiz gerçeği ve sürecin COVID-19 virüsü ile sınırlı kalmayacağının farkındalığıyla; COVID-19 İzleme Kurulumuzu, Pandemi Çalışma Grubu olarak yeniden organize etti.

* Yeni katılan üyelerimizle birlikte bu süreçte kamuoyunu aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmeyi sürdürmenin yanı sıra yeni pandemileri engellemek ve engelleyemediklerimize hazırlıklar yapma sorumluluğumuz ile çalışacağımızı bildiriyoruz.

İŞTE PANDEMİ ÇALIŞMA GRUBU

Pandemi Çalışma Grubu’nda Aslı Davas (Halk Sağlığı Uzmanı), Feride Aksu (Halk Sağlığı Uzmanı), Mehmet Zencir (Halk Sağlığı Uzmanı), Nasır Nesanır (Halk Sağlığı Uzmanı), Tayyar Şaşmaz (Halk Sağlığı Uzmanı), Tomris Cesuroğlu (Halk Sağlığı Uzmanı), Esin Şenol, (Enfeksiyon Uzmanı), Levent Akyıldız (Göğüs Hastalıkları Uzmanı), Lütfü Telci (Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı), Melek Demir (Tıbbi Mikrobiyoloji), Oğuz Kılınç (Göğüs Hastalıkları Uzmanı), Özgür Karcıoğlu (Acil Tıp Uzmanı), Serkan Yılmaz (Acil Tıp Uzmanı), Ümit Yaşar Öztoprak (Aile Hekimi), Çağhan Kızıl (Sinirbilim ve Genetik Uzmanı), Ersin Yarış (Farmakolog), Murat Civaner (Tıp Tarihi ve Etik), Kubilay Yalçınkaya (Çevre Sağlık Teknisyeni), Aslı Odman (Sosyal Bilim Uzmanı), Ecehan Balta (Siyaset Bilimi) yer alıyor.