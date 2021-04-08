TTB Genel Sekreteri Bulut: Yeterli solunum cihazı olmadığı için ölüm oranları artacak

Türk Tabipler Birliği Genel Sekreteri Prof. Vedat Bulut, yeniden normalleşmeye geçildiği tarihlerde rakamların hızla artacağı yönünde uyarıda bulunduklarını hatırlatarak, gelinen noktada Türkiye'nin dünyada ve Avrupa'da ilk sıralara yerleştiğini söyledi.

Prof. Vedat Bulut, “Türkiye'de şu anda 360 bin kadar aktif hasta var. Bu hastaların bir bölümü yoğun bakımlarda, dolaysıyla bir tıkanıklık söz konusu. Kısa sürede, 2-3 gün içinde yoğun bakımlar hizmet kapasitesini aşma noktasına gelecek. Yeterli solunum cihazları olmadığı için de ölüm oranları artacak” dedi.

TOPLUMSAL HAREKETLİLİK KISITLANMALI

Stratejik olmayan işyerlerinin hızla kapatılarak, işçilerin gelir, esnafın kira yardımı gibi fonlarla desteklenerek 28 günlük kapanmayı savunduklarını belirten Bulut, şunları söyledi:

– Biz sokağa çıkma yasağı, totaliter rejimleri andıran bir yasak önermiyoruz. Bizim önerimiz, fon destekleri ile toplumsal hareketliliğin kısıtlandığı bireysel hareketliliğin serbest bırakıldığı bir kapanma. Bireysel hareketi kısıtlamak diğer sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Dış uyaranların azlığı, obezite, embolizm ve ötelenen sağlık sorunları önemli bir sağlık sorunu halinde. Bu nedenle açık havada bireysel hareketlilik serbest olmalı. Elbette koruyucu önlemler maske, mesafe, hijyen içermeli bu serbestlik.

14 GÜN İÇİNDE BİNİN ALTINDA DÜŞER

– Stratejik yerleri açık tutularak, sokaklar, sahiller, rekreasyon ve gezinti alanları serbest bırakılmalı. Çünkü bulaşın asıl yeri işyerleri. İşçiler hasta olduklarında hastalıklarını gizliyor. Rapor, istirahat aldığında geliri düşüyor. Asıl yayılım buradan oluyor. Bu yapılırsa rakamlar 14 gün içinde hemen binin altına düşer. Aktif vakalarımızın önemli bir kısmı da iyileşmiş olur. Hasta sayısı azalır, hastaneler rahatlar. Aksi taktirde İtalya'nın salgının başladığı ilk dönemdeki durumuna düşeriz. Solunum cihazı bulamadığımız için insan kaybederiz.

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