TTB Genel Sekreteri Bulut’tan kalabalık cenaze törenlerine tepki

TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, pandemi kısıtlamaları nedeniyle vatandaşın en yakınlarının dahi cenaze törenlerine katılması yasakken, tiyatrolar, sinemalar, bir çok işyeri kapalıyken, düğünler, derneklerin genel kurulları, açık havada az sayıda kişiyle yapılacak basın toplantıları bile yasakken, son 10 günde devlet büyüklerinin katıldığı cenazelere yüzlerce kişinin katılmasını eleştirdi.

Bulut, SÖZCÜ'ye yaptığı değerlendirmede topluma önder ve örnek olmaları gerekenlerin bu duyarsızlığı nedeniyle Covid-19'un bir türlü önlenemediğini söyledi.

“TOPLUMDA İKİ KANAAT OLUŞTU”

Cenaze törenlerinin bu şekilde yapılmasını çifte standart olarak değerlendiren, bu davranışların toplumun vicdanını yaraladığını söyleyen Bulut, imtiyazlı bir grubun kendini kısıtlamaların dışında gördüğünü belirtti. Toplumun gözü önünde gerçekleşen bu görüntülerin, vatandaşta iki kanaat oluşturduğunu söyledi.

“KENDİLERİNİ KORUMUŞLAR TOPLUMU UMURSAMIYORLAR DÜŞÜNCESİ BELİRDİ”

Bulut, “Birinci kanaat vatandaş liderler, devlet büyükleri bunu böyle yapıyorlarsa, bizim de kalabalıklara girmemizin bir sakıncası yoktur diye değerlendiriyor. İkincisi ise Türkiye'ye belli sayıda aşının geldiği bu aşının belli gruplara yapıldığı o yüzdende kendilerini rahat hissettikleri ile ilgili toplumda çok yaygın bir düşünce, kanı ve tepki var. Vatandaşta, onlar aşılama yapmışlardır, kendilerini korumuşlar toplumu umursamıyorlar düşüncesi beliriyor. Toplumda yaşlılar, hastalar, risk gruplarına aşı yapılmamışken, bu kadar rahat hareket etmeleri acaba onlar kendilerine aşı yaptırdı da bizden gizliyorlar mı düşüncesi hakim” diyerek özellikle kamuoyu önünde görünürlüğü yüksek olan insanların davranışlarıyla çok daha fazla örnek olması gerektiğinin altını çizdi.

“BİZE BASIN AÇIKLAMASI YASAKKEN, ONLARA NEDEN YASAK YOK”

Bulut, pandemiye karşı duyarlılığı artırmanın sadece sağlık çalışanlarının görevi olmadığını, o cenazelere katılan Sağlık Bakanı, YÖK Başkanı, Üniversite Öğretim Üyeleri, siyasi parti başkanları, Cumhurbaşkanının görevi olduğunu hatırlattı. “Bizlere anayasa ve hukuktan kaynaklanan, açık alanda daha az insanla yapılacak basın açıklamaları yasakken, onlara neden hiç bir yasak yok anlamak istiyoruz” dedi.