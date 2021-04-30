TTB, Sağlık Bakanlığı’nı yaşam hakkına öncelik vermeye çağırdı

TTB, toplumda farkındalığı arttırmak, aşıların insan ve halk sağlına olan önemini dile getirmek amacıyla tüm dünyada 24-30 Nisan tarihleri arasında kutlanan Aşı Haftası ile ilgili bir basın toplantısı yaptı. Küçük yaşlarda aşılamanın birçok ciddi seyirli enfeksiyon hastalığını engelleyerek çocukların sağlıklı büyümesine katkı sağladığına dikkat çekilen açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 hastalığının da aşıyla önlenebileceğine vurgu yapıldı.

“AŞILANAN SAYISI, ÜLKEMİZ KAPASİTESİNİN ÇOK ALTINDA”

TTB Merkez Konseyi adına hazırlanan açıklamayı TTB ikinci Başkanı Ali İhsan Ökten kamuoyu ile paylaştı. Aşılamanın sadece bireylerin sağlığını korumakla sınırlı olmadığını, sağlık sistemine binecek yükü azalttığı belirtilen açıklamada, dünyadaki Covid-19 aşılaması örnek gösterildi. Ülkemizin aşı sürecinin detaylı bir şekilde değerlendirildiği açıklamada, aşılamada ciddi sorunlar yaşandığı belirtildi, “Aşılanan kişi sayısı ülkemizdeki aşılama kapasitesinin çok altında bir düzeyde yürütülmektedir” denildi.

“AŞI PANDEMİNİN KONTROLÜ İÇİN GEREKLİ ANCAK YETERLİ DEĞİL”

Aşıların bir yaşama ve yaşatma aracı olarak pandemiyle birlikte daha da önem kazandığına dikkat çekilen açıklamada, “Aşılama Covid-19 pandemisinin kontrolü için gereklidir, ancak yeterli değildir. Aşı sağlama sorunu yaşayan ülkemizde mutlaka virüsle temasın ve virüs yayılımının önlenmesine yönelik uygulamaların eşzamanlı olarak kararlılıkla sürdürülmesi gerekir” görüşlerine yer verildi.

“AŞI TEMİNİ KAMUSAL YÜKÜMLÜLÜKTÜR”

Yaşamanın herkesin hakkı olduğu, yaşatmanın da kamu yönetiminin ödevi olduğunun altını çizen TTB, “Toplum bağışıklığının sağlanabilme koşulu en kısa sürece toplumun aşılanmasıdır. Bu bağlamda aşı temini kamusal yükümlülüktür. Covid-19 aşılarına erişimin bireylerin ekonomik durumlarından etkilenmesi, aşıların parayla satılması kabul edilemez. Yaşamak ve yaşatmak için Sağlık Bakanlığını yeterli miktarda Covid-19 aşısı sağlamaya, pandemi yönetiminde yaşam hakkına öncelik vermeye, yurttaşlarımızı aşılanmaya çağırıyoruz” ifadelerini dile getirdi.