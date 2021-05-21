TTB: Şehir hastaneleri toplum sağlığı için uygun projeler değil

TTB'nin ‘Pandemi Döneminde Şehir Hastaneleri Anketi'ni, TTB ikinci başkanı Ali İhsan Ökten açıkladı. Ankete 13 şehir hastanesinde görev yapan sağlık çalışanları katıldı. Ankata katılanlar şehir hastanelerinin şirketler tarafından yönetilmesinin salgın döneminde hizmet sunumunu olumsuz etkilediğini belirtti. Ankette, şehir hastanelerinin fiziki durumu, hizmet sunumu, çalışanların hakları, pandemi dönemindeki sıkıntılarla ilgili sorulara verilen yanıtlar aktarıldı. Ankete katılanlar sağlık sisteminin kar mantığı üzerinden yürütülemeyeceğini belirterek “Sağlık hizmeti koruyucu ve kamusal olmalı. Bu yapılmadığı zaman pandemide olduğu gibi salgının ilerleyişini, tablonun ağırlaşması önlenemez veya fazladan ölümlerin çok fazla olmasının önüne geçilemez” görüşünü dile getirdi.

HASTANE TİCARETHANE, HASTA MÜŞTERİ

Şehir hastanelerinin ticarethane, hastaların ise müşteri olarak görüldüğü yerler olduğu için salgın döneminde şehir hastanelerinin hizmet sunumunun yüzde 53 oranında olumsuz etkilendiği belirtilen ankette, “Covid-19 pandemisinin pik yaptığı iki dönemde şehir hastaneleri ihtiyaca yanıt vermemiştir. Bu sonuçlar bir daha göstermektedir ki, şehir hastaneleri toplum sağlığı için uygun projeler değildir. Şehir hastanelerinin bu kadar büyük yapılması bilimsel değildir. Kapalı alanlarının çok olması, şirketlere para kazandırmaktan başka bir işe yaramıyor. Artık dünyada bu büyüklükte hastaneler yapılmamaktadır.Bu projelerden kısa sürede vazgeçilmesi hem sağlık sistemi, hem de geleceği ipotek altına alan ülke ekonomimiz, geleceğimiz gençlerimiz çocuklarımız için çok daha faydalı olacaktır” denildi.

TEMİZ HASTANE KAVRAMI DÜŞÜNÜLMEDİ

Ankete katılanların pandemi döneminde polikliniklere ayaktan başvuruların yüzde 72.9 oranında azaldığı belirtmesine dikkat çekilerek, “Polikliniklere başvurunun bu kadar azalması pandemilerde olabilir. Dikkat çekmemiz gereken nokta bu kadar insanın sağlık hizmeti alamaması önemli bir durumdur. Bunun nedeni, tüm hastanelerin pandemi hastanesi haline çevrilmesi, temiz hastane denen kavramı Sağlık Bakanlığı'nın düşünmemesidir. Özellikle kanser hastalarının ve kronik hastalığı olanların hastanelere gelmek istememeleri hastalıklarının ilerlemesine, tedavilerinin aksamasına ve ölüm oranlarının da artmasına neden olmuştur” ifadeleri kullanıldı.