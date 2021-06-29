TTB: Şehir hastanelerinde hayaller neden satıldı?

TTB, Rönesans Holdingin Adana, Yozgat, Elazığ, Bursa ile İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura şehir hastanelerinin işletme alanındaki hizmetlerini Danimarkalı ISS firmasına devretmesinin gerekçesinin kamuoyuna açıklanmasını, satışla ilgili sır perdesinin ortadan kaldırılmasını istedi.

“YÖNETMELİK,İHALE, SÖZLEŞME,GARANTİLER GİZEMLİ”

Bugüne kadar milyarlarca lira kamu kaynağı harcanan şehir hastanelerinin kaynağına dair bilgi “ticari sır” gerekçesiyle işin asıl sahibi toplumdan saklandığını belirten TTB açıklamasında, şimdi de satışın kamudan saklandığını belirtildi. “Ortağı olan Sağlık Bakanlığı'nın bu satıştan haberi var mıdır, bilmiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘hayallerim' dediği ve TTB'ni ‘hayallerini geciktirmekle' suçladığı; yönetmeliğinden, ihalesine, sözleşmesinden verilen garantilere kadar gizemli bir şekilde hayata geçirilen şehir hastanelerinde ‘ticari sır' denilerek bugüne kadar hiçbir veri halen paylaşılmadı” denilerek şehir hastanelerinin sağlık hizmetini niteliğe ve doğasına uygun hale getirmenin en akılcı yol olacağının altı çizildi.

“ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İPOTEK ALTINA ALINIYOR”

TTB açıklamasında, “Yıllarca kamu-özel ortaklığı kapsamında yapılan şehir hastanelerinin kamusal değil, ticari amaçlı olduğunu; bu hastanelerin hazineye çok ağır bir yük getireceğini ve 25 yıllık kira hizmet bedelleri ile ülkemizin geleceğini ipotek altına aldığını birçok kez dile getirdik. Sağlık Bakanlığı bütçesinin 5'te birinin 13 şehir hastanesine harcandığı biliniyor. Diğer şehir hastaneleri açıldığında bütçenin yaklaşık 4'te 3'ünün sadece şehir hastanelerinin kira ve hizmet alımlarına ayrılacağı, kalan bütçe ile toplumsal ve koruyucu bir sağlık hizmeti vermenin mümkün olmayacağı açıktır” denilerek şehir hastanelerinin hazineye getirdiği yük nedeniyle Sağlık Bakanlığı bundan sonra devlet olanakları ile hastane yapımına devam edeceklerini açıklamak zorunda kaldığı hatırlatıldı.

“KAPİTALİST SİSTEMİN KAR HIRSIYLA SAĞLIK SİSTEMİNE YAKLAŞILIYOR”

Şehir hastanelerindeki sağlık çalışanlarının yaşadığı tükenmişlik, mutsuzluk ve kaygının çarpık yapının eseri olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:

“Mevcut iktidar kapitalist sistemin kar hırsı ile sağlık sistemine yaklaşmakta ve her geçen gün daha fazla nasıl kâr edeceğinin hesabını yapmaktadır. TTB olarak herkese eşit, nitelikli, ulaşılabilir, ücretsiz sağlık hakkını savunurken; yurttaşın vergileri ile yapılan şehir hastanelerinin yabancı şirketlere peşkeş çekilmesinden bir an önce vazgeçilmesi, Sağlık Bakanlığı'na devredilerek toplum sağlığına hizmet eden kurumlar haline getirilmesi gerektiğini vurguluyoruz.”

“USULSÜZLÜKLER ARAŞTIRILMALI”

Yabancı bir şirketin şehir hastanelerini işletecek olmasının ileride neye yol açacağını şimdiden söylemenin zor olduğu hatırlatılan TTB açıklamasında, “Şehir hastanelerinde miktara bağlı ödeme garantili tıbbi hizmetler dışındaki hizmetler için yeniden ihale dönemi yaklaşırken yaşanan bu el değişikliğinin ve önceki dönemde yapıldığı ortaya çıkan usulsüzlüklerin yetkili birimler tarafından araştırılmalı. Sağlık Bakanlığı'nın bu süreçteki rolü aydınlatılmak zorundadır” denildi.