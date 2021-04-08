TTB: Şehir hastanelerinde neler oluyor, halktan ne gizliyorsunuz?

TTB Merkez Konseyi, şehir hastanelerinin 2017 yılında faaliyete geçmesinin ardından yayımlanan mali tablolarda ödeme toplamı sorularını “ticari sır” gerekçesiyle yanıtlamayan Sağlık Bakanlığı'na seslenerek, kira ve hizmet bedellerinin gizlenme nedenini sordu. Devletlerin ticari sırrı olamayacağını belirten TTB, “Şehir hastanelerine dair mevzuatta ‘ticari sır' tanımı yoktur. Bütçe kamunundur, kamunun bilgisi dışında harcama yapılamaz” görüşünü dile getirdi.

“MEVCUT SÖZLEŞMELER FESHEDİLMESİ MÜMKÜN”

Yapılan ödemelerin ve sözleşme bedellerinin derhal kamuoyu ile paylaşılmasını isteyen TTB'nin yaptığı çağrı şöyle; “Şehir hastanelerine bütçeden, döner sermayeden ve varsa başka kalemlerden yapılan ödemelerin ve sözleşme bedellerinin derhal kamuoyu ile paylaşılması gerekir. Kaldı ki 2019 yılı itibariyle kamu özel ortaklığı yönteminden vazgeçen Sağlık Bakanlığı'nın, mevcut sözleşmeleri tazminatsız olarak feshetmesi mümkündür.”

KAMU ZARARININ HESABI SORULMALI

TTB, Şehir hastanelerinde bugüne kadar oluşan kamu zararının sorumlularının belirlenmesi ve usule aykırı işlemleri yapanlardan tahsili yoluna gidilmesini de istedi. Kamu zararına dair yargılama yetkisine sahip Sayıştay Başkanlığı'nın soruşturma yetkisinin önünün de açılmamasını talep eden TTB, bilgi ve belgelerin denetim ekiplerine açılarak sorumluların yargı önünde hesap vermesinin sağlanmasını talep etti, “Sağlık Bakanlığı'nı şehir hastaneleri konusunda şeffaf olmaya çağırıyoruz” ifadelerini dile getirdi.