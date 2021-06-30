TTB: Toplum sağlığına zarar vermekten vazgeçin

TTB Pandemi Çalışma Grubu, sağlık çalışanlarının emeğine dikkat çeken bir basın açıklaması yaptı.

Yürütülen sağlık politikalarının eleştirildiği açıklamada, pandemi döneminde sağlık çalışanlarının ortak taleplerinin göz ardı edildiği vurgulandı.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı Covid-19 ölüm sayıları ile fazladan ölümlere de değinilen açıklamada, “Aradaki farkları herkes görebiliyor. Bundan sonra gizlenen ölümleri nasıl açıklayacakları merak konusu” denilerek şehir hastanelerinin durumuna dikkat çekildi.

“TALEPLERİMİZİN HİÇ BİRİ KARŞILANMADI”

İktidarın pandemi sürecinde, sağlık bütçesinde yaşanan yıkım nedeniyle taleplerinin hiç birini karşılamadığı belirtilerek, “Bunun yerine sağlık çalışanlarına emeklilik ve istifa yasağı getirdi. Ekip anlayışına zarar veren, çalışma barışını bozan, göre ödeme yöntemi uyguladı. Çalışma alanlarımızı gasp etti. Çalışma koşullarını kötü yönde değiştirdi. Ama biz her şeye rağmen ‘Tükendik', ‘yaşamak ve yaşatmak istiyoruz' çığlıklarımızla sağlık hizmetlerinin devamlılığını, mesleğimize saygı ve topluma karşı sorumluluk duygusuyla sürdürdük” denildi.

YÜRÜTÜLEN SAĞLIK POLİTİKASI ELEŞTİRİLDİ

Yıllar geçtikçe sağlık çalışanlarının iş yükünın arttığı, aldıkları ücretlerin ise gitgide eridiği, toplum sağlığının da kötüye gittiği vurgulanan açıklamada; “Yürütülen sağlık politikaları; Sağlık hizmetlerinin bütünlüklü yürütülmesini, özellikle birinci basamağın tam kapasiteyle toplum sağlığı için çalışmasını engelliyor. Sağlığa ayrılan bütçenin toplum sağlığına aykırı kullanılmasına neden oluyor. Sağlık emekçilerinin çalışma barışını bozuyor. Aidiyetini etkiliyor, mesleğine yabancılaştırıyor. Sağlık emekçileri ile yurttaşları karşı karşıya getiriyor. Emeğimizin daha fazla sömürülmesine ve taleplerimizin karşılanmamasına neden oluyor” ifadeleri kullanıldı.

“TOPLUM SAĞLIĞINA ZARAR VERMEKTEN VAZGEÇİN”

Taleplerinin toplum sağlığına yönelik talepler olduğuna vurgu yapılan açıklamada, uygulanan politikaların toplum sağlığına zarar verdiği hatırlatıldı. TTB açıklamasında şöyle denildi; “İktidara bir kez daha çağrı yapıyoruz; Sağlık emekçilerinin talebi toplum sağlığına yönelik taleplerdir. Toplum sağlığına zarar vermekten vazgeçin. Bu politikalarda ısrarınız toplum sağlığına, pandemiden daha fazla zarar verecektir.”

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TALEPLERİ

Açıklamanın son bölümünde ise sağlık çalışanlarının ortak taleplerine yer verildi. TTB'nin dile getirdiği talepler şöyle sıralandı; “Covid-19'un meslek hastalığı sayılmalı. Çalışma şartları düzeltilmeli. Yoksulluk sınırı üstü maaş ödenmeli. Ek gösterge talepleri karşılanmalı. Yıpranma payı sağlık emek ve meslek örgütlerinin talebi doğrultusunda verilmeli. Sağlıkta şiddete karşı etkin mücadele edilmeli”