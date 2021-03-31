TTB: Ülkemizde uzun süredir liyakat ve başarı üzerine yönetici atanmıyor

TTB Merkez Konseyi günümüzde özellikle uzman yetiştiren önemli kurumlar olan EAH'lere liyakatle başhekim atanmamasını bir açıklama ile eleştirdi. Sağlık Bakanlığı Teşkilat Kanunu'nun 663 Sayılı KHK'nin 42. maddesine göre; eğitim ve araştırma hastanelerinin başhekimlerinin, eğitim görevlisi tabip veya tıp alanında doçent veya profesör unvanlı tabip olması gerektiğini hatırlatan TTB, bazı EAH'lerde bu kriterlere ve yasalara aykırı başhekim atanmasını eleştirerek ”Bu kadrolara uzman hekimlerin başhekim olarak atanması yasalara aykırı olup bu durum en kısa zamanda düzeltilmelidir” çağrısı yaptı.

“KADROLAŞMA ÇABALARI SÜRÜYOR”

Yasa ve yönetmeliklere aykırı olarak eğitim görevlisi tabip veya tıp alanında doçent veya profesör, yerine uzman veya doktor başhekimi atanan Eğitim ve Araştırma Hastanelerini tek tek sıralayan TTB, “Ülkemizde ne yazık ki uzun süredir liyakat ve başarı üzerine bir yönetici ataması yapılmamaktadır. Siyasi kadroların kendi görüşlerine uygun kişileri devlet yapısının her alanına yerleştirerek kadrolaşma çabaları sürmektedir. Siyasilerin müdahalesiyle olan atamalar ne yazık ki eğitim ve akademik alanda da yoğun bir şekilde yapılmaktadır. Bu durum akademik çevre ve kamuoyu nezdinde uzun süredir rahatsızlık yaratmaktadır” görüşlerine yer verdi.

NİHAT HATİPOĞLU ÖRNEK GÖSTERİLDİ

TTB, Üniversite rektörleri ve fakülte dekanlarının da aynı zihniyetle demokratik ve bilimsel olmayan usullerle atandığını hatırlatarak şu örneği verdi:

* Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun, tıp fakültesi dekanlığı ile birlikte dört fakülteye vekâleten dekan olarak atanması bu kötü örneklerden yalnızca birisidir. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin adrese teslim, adeta kişileri işaret eder tarzda kadrolaşma çabalarından en sonunda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bile rahatsız olmuş ve bir genelge yayınlamak zorunda kalmıştır.

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