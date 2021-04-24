TTB: Vaka sayısında düşüşten bahsetmek toplumu aldatmaktır

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın İstanbul’da vaka sayısında düşüş yaşandığına dair açıklamalarına tepki göstererek, ölüm sayılarına dair veriler paylaştı.
14-20 Nisan tarih aralığında belediyelerden alınan ölüm sayılarını paylaşan TTB, İstanbul’daki önceki 5 yıl ortalamasından yüzde 80 fazla ölüm yaşandığını belirtti.
Paylaşılan grafikte nüfusun yüzde 55'inin yaşadığı 21 ilde toplam ölümlerin, önceki 3 yıl ortalamasından yüzde 58 fazla olduğu vurgulandı.
Türkiye geneli günlük ölüm ortalamasının da son 3 yıla göre 500 arttığı vurgulandı.
Veriler ışığında TTB, “Bu tabloda ‘vaka sayısındaki düşüş’ten bahsetmek, açıkça toplumu aldatmaktır!” mesajına yer verdi.