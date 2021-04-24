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TTB: Vaka sayısında düşüşten bahsetmek toplumu aldatmaktır

Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İstanbul'da vaka sayılarında azalma yaşandığını belirttiği açıklamasına tepki olarak, ölüm sayılarının 5 yıl ortalamasından yüzde 80 fazla olduğunu gösteren verileri paylaştı. TTB'nin açıklamasında, "Bu tabloda 'vaka sayısındaki düşüş'ten bahsetmek, açıkça toplumu aldatmaktır!" denildi.

Sözcü İstanbul
Güncellenme: 00:10, 24/04/2021
HaberlerSağlık
TTB: Vaka sayısında düşüşten bahsetmek toplumu aldatmaktır

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın İstanbul’da vaka sayısında düşüş yaşandığına dair açıklamalarına tepki göstererek, ölüm sayılarına dair veriler paylaştı.

14-20 Nisan tarih aralığında belediyelerden alınan ölüm sayılarını paylaşan TTB, İstanbul’daki önceki 5 yıl ortalamasından yüzde 80 fazla ölüm yaşandığını belirtti.

Paylaşılan grafikte nüfusun yüzde 55'inin yaşadığı 21 ilde toplam ölümlerin, önceki 3 yıl ortalamasından yüzde 58 fazla olduğu vurgulandı.

Türkiye geneli günlük ölüm ortalamasının da son 3 yıla göre 500 arttığı vurgulandı.

Veriler ışığında TTB, “Bu tabloda ‘vaka sayısındaki düşüş’ten bahsetmek, açıkça toplumu aldatmaktır!” mesajına yer verdi.

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