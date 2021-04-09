TTB: Yanlış salgın politikalarında ısrar edilmesi, sosyal bir cinayettir

TTB Merkez Konseyi, normalleşme başlığı altında atılan adımların bilimsel olmadığı konusunda uyarılarının dinlenmediğini belirterek bugün yaşanan tabloyu değerlendirdi. TTB, “Uyarılarımıza rağmen yanlış salgın politikalarının politikalarında ısrar edilmesi sosyal bir cinayettir toplumun ve sağlık çalışanlarının canını sağlığını riske atan bu vurdumduymazlığa daha fazla tahammülümüz kalmamıştır. Siyasi ve ekonomik çıkarları değil insanı önceleyin” çağrısı yaptı.

HASTANELERDE DOLULUK ORANLARI ALRM VERİYOR

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre dahi Avrupa'da yeni vaka bildirimi en yüksek olduğu ülke haline geldiğimizi belirten TTB, “Ne yazık ki gelinen nokta yürütülen sağlık politikalarının ne kadar kötü olduğunu açıkça somutlaştırmıştır. Salgınla mücadelede koruyucu ağlık hizmetlerinin önemini görmezden gelen iktidar nedeniyle ikinci üçüncü sağlık hizmetlerinin kapasiteleri aşılmak üzeredir.Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Samsun gibi illerimizde hastane doluluk oranları alarm vermiştir sağlık bakanlığı verilerine göre 420 bir yurttaşımız Covid19 hastasıdır. üstelik bu sayılar henüz bilimsel standartlara dahil uydurulamamış filyasyon verileridir” ifadelerini kullandı.

KÖTÜ YÖNETİMİN ÜSTÜ ÖRTÜLMEKTEDİR

Pandemi ile mücadelenin başarısız olmasının nedeninin bilimsel önerilerin dinlememesi, ticari ve siyasi öncelikler öne sürülerek şeffaf olmayan bir şekilde sağlık yönetimsizliğinin sergilenmesi olduğunu belirten TTB şu görüşleri paylaştı:

“Başarısızlığın asıl nedeni topluma karşı asıl görevlerini terk etmiş sorumluluklarından çoktan vazgeçmiş yönetim tarzıdır. Pandemide yönetimsizliğin ve kötü yönetimin üstü örtülmektedir. Tüm başarılı dünya örneklerinde Sağlık emek örgütleri ve toplum salgınla mücadelemin aktif bileşenidir. Mevcut iktidar salgınla mücadelede büyük katkılar sunabilecek meslek örgütleri, sendikalar, toplum temsilcilerini neden sürece dahil edilmediğinin nedenini kamuoyuna açıklamak zorundadır.”

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YİTİRİLEN HER CANIN SORUMLUSU BU KARARLARI ALANLARDIR

İktidarın kendi yaşam biçimini topluma dayatmak istediğini belirten TTB, “İktidar önlemleri göstermelik aldığını virüsle adeta randevulaşacak kadar ileri taşımıştır 1 Mart'a açılma randevusu verip ramazan ayına kadar herhangi bir önlem almayacağım demek bilimsel değil algısal bir tutumdur. Beklediğimiz sürede fazladan yittirdiğimiz her canın sorumlusu bu kararları alanlardır. Bu tutum kendi yaşam biçimlerinin topluma dayatılmasıdır” ifadelerine yer verdi.

ÇARKLAR ACİLEN DURDURULMALIDIR

Halen bir aşı programının açıklanmadığını belirten TTB iktidarı bir kez daha uyarıyoruz diyerek şu önerileri gündeme getirdi:

**Geç kaldınız önlenebilir ölümleri önlemediniz. Her gün yüzlerce insanımızı kaybettiğimiz son adımda acil adım atılmalıdır. Mevcut sağlık politikalarının başarısız olduğu kabul edilmeli. Pandemi ile mücadele derhal geniş katılımlı meslek sağlık örgütlerinin de katılımıyla dahil edilmelidir.

**Çalışanlar sosyal ve ekonomik hiçbir kayba uğratılmadan AVM fabrika, lokanta, atölye gibi alanlar kapatılmalıdır. Tercihen en az 14 gün tercihen 28 gün zorunlu üretim alanları dışında çalışanlar hiçbir şekilde mağdur edilmeden çarklar durdurulmalıdır.

**Zorunlu eğitim alanlarında çalışanlar için iş yeri önlemleri alınmalı uluslar arası dolaşım en az da indirilmeli ve çok gerekli şartlarda olmalı karantina uygulanmalıdır

** Aşı süreci toplumda şeffaf paylaşılmalı ve toplumun önüne bir aşı programı konulmalıdır mevcut durumda aşılama salgını önlemenin en önemli parçasıdır

**Artık sağlıkta birilerini zengin etmenin etmek değil toplumun ihtiyaçlarına göre adım atılmalıdır