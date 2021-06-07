TTB yüzlerce hekimin atanmama nedenini sordu

TTB, Merkez Konseyi'nden yapılan açıklamada ilk ve yeniden atama kurası sonrasında yeni mezun, yeni uzman ve açıktan atama talep eden hekimlerden bir kısmının atamasının yapıldığını, yüzlercesinin ise aradan geçen 2 aylık süreye rağmen atamasının yapılmadığına dikkat çekti.

Açıklamada, “Pandeminin tüm yıkıcı etkisinin devam ettiği; sağlık çalışanlarının tükendiği; izin, emeklilik ve istifalar kabul edilmediği gibi tehditlerle karşı karşıya bırakıldığı, sağlık çalışanlarına gereksinimin arttığı böylesi bir dönemde meslektaşlarımızın göreve başlatılmamaları sağlık çalışanlarına idare eliyle yönelen şiddetin bir başka biçimidir” ifadeleri kullanıldı.

“MÜLKİYET HAKLARI İHLAL EDİLİYOR”

Atamaların yapılmama nedeninin anlaşılamadığını belirten TTB, şunları ifade etti:

* Atamaların aradan geçen sürede yapılmaması, aynı zamanda meslektaşlarımızın ekonomik açıdan da ciddi kayıp yaşamalarına dolayısıyla mülkiyet haklarının ihlal edilmesine neden olmaktadır.

* Kura çekerek atama bekleyen; Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda başarılı olarak asistanlığa başlayacak ve yeni uzman olup atanmayı bekleyen hekimlerin gerekçe gösterilmeden pandemi koşullarında atanmamaları ciddi mağduriyete yol açmaktadır.

* Ataması yapılmayan meslektaşlarımızın bir kısmı başvurudan önce zaten asistan hekim olarak devlet kurumlarında çalışmaktaydılar. Atama kurasından iki ay önce bir eğitim kliniğinde hastalara bakan, ameliyata giren, nöbet tutan ve bir kısmı zaten devlet memuru olan ya da özel sektörde de olsa kamu hizmeti sunan hekimlerin neden atamalarının yapılmadığı anlaşılamamaktadır.

“NEDENİ GÜVENLİK SORUŞTURMASI MI?”

Kamuda görev yapan hekimler hakkında arşiv araştırması yapılmasının gecikme nedeni olabileceği olasılığını değerlendiren TTB’nin açıklamasında şöyle denildi:

* Kamuda görev yapan hekimler hakkında arşiv araştırması yapılmasının yasaya aykırı olduğunu da bir kez daha hatırlatmak isteriz. Yani böyle bir gerekçenin olasılığı dahi hukuka aykırıdır.

* Kanunda herhangi bir düzenleme bulunmadığı halde Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen, geçmiş yıllarda yapılanlara benzer antidemokratik, haksız-hukuksuz, meslektaşlarımızı mağdur eden ‘güvenlik soruşturması' işlemi hukuka aykırı olup gerekçe bu ise derhal vazgeçilmeli, ataması yapılmayan meslektaşlarımızın atamaları yapılmalı, mağduriyetlerine son verilmelidir.