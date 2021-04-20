TTB’den çarpıcı corona grafiği: 10 saniyede özet

Türk Tabipleri Birliği (TTB), dünya genelinde 1 milyon kişide görülen günlük COVID-19 vaka sayısının 3 aylık periyotta günden güne değişimini gösteren bir grafik paylaştı. Grafikte bir dönem vaka sayısında Avrupa’nın zirvesindeki İtalya’nın, vaka sayısında Türkiye’den nasıl geride kaldığı gözler önüne serildi.

TTB, “10 saniyede “kontrolsüz normalleşememe”nin özeti!” diyerek grafik görüntüsünü paylaştı.

Kademeli normalleşmeye geçilen 1 Mart’tan bugüne ölüm sayılarının 4,7 kat arttığına dair bir grafiği de dün akşam kamuoyuyla paylaşan TTB, “Bu grafiği tersine çevirmek mümkün: Ekonomik destekle toplu çalışma (fabrika, atölye vb.) ve iş alanlarını (AVM, vb.) kapatın, zorunlu üretim dışında çarkları durdurun, ölümler dursun” çağrısında bulunmuştu.