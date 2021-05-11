TTB’den dünya tabip örgütlerine çağrı: Aşıda patent kaldırılmalı

TTB, Covid-19 salgınının hızla yayıldığını ölümlerin arttığını belirterek, aşı patent korumasının esnetilmesi, “İlaç Patent Havuzu” oluşturulabilmesi, bu yolla aşıya eşitlikçi bir biçimde erişilebilmesi için uluslararası çağrı yaptı. TTB çağrısında, “COVID-19 salgınının sona ermesi için; geliştirilen aşıların tüm dünyada yaygın olarak uygulanması çok kritik bir önem taşıyor. Aşılamanın geciktiği her dakika küresel olarak hastalık yayılmaya devam ediyor ve yaşam kayıplarına yol açıyor” diyerek salgının aşılarla önlenebileceği belirtildi.

PATENT KORUMASININ ASKIYA ALINMASI KOŞULLARI OLUŞTU

Küresel bir felaketle karşı karşıya olunmasını dikkate alan kamu kurumlarının ellerindeki bilgi birikimini ve tüm kaynakları şirketlerle paylaştığı, devletlerin şirketlere milyarlarca dolarlık finans desteği aktardığı, şirketlerin bu olanaklarla aşı geliştirdiği hatırlatılan çağrıda yaşanan sürece dikkat çekilerek şöyle denildi:

* Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) Doha Deklarasyonu’nda tanımlanan TRIPS Anlaşması’nın esnetilmesi ve patent korumasının askıya alınmasının koşullarının oluştuğunu göstermektedir. Nitekim ABD ve AB benzer yönde açıklamalarda bulunarak patentin kaldırılmasını destekleyeceklerini belirtmiş, Dünya Sağlık Örgütü de bu tutumu alkışlamıştır. Hâl böyle iken DTÖ ekim ayından beri bu konuyu müzakere etmesine rağmen hâlâ bir karar vermemiştir.

PATENT KORUMASININ ESNETİLMELİ

Patent korumasının esnetilmesi halinde aşıya eşitlikçi bir biçimde erişim sağlanacağı belirtilerek uluslararası Dünya Tabipler Birliği ve tüm ülke tabip odalarına şu çağrıda bulunuldu:

Gecikilen her dakika göz yumulan ölümler anlamına gelmektedir. Bu nedenle TTB;

* Kamu kaynakları, bilim insanları ve toplumun katılımıyla geliştirilen aşı ve ilaçların şirketlerce patentlenmesinin adil olmadığı,

* Aşı ve ilaçlar üzerindeki fikri mülkiyet haklarının erişim üzerinde büyük bir engel oluşturduğu,

* Pandemide yaşanan büyük insani krizin ancak aşılar üzerindeki patent haklarının kaldırılmasıyla ve üretim olanaklarının artırılması ile mümkün olacağı, noktalarında toplumun ve politika belirleyenlerin dikkatini çeker.

* TB ayrıca, Dünya Tabipler Birliği'ne ve ülke tabip örgütlerine, patent haklarının kaldırılması için yetki ve etki sahibi ulusal ve uluslararası kurumlar nezdinde girişimde bulunmaları yönünde çağrıda bulunur.

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