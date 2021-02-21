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TTB’den normalleşme uyarısı: Yeni dalga getirir

Türk Tabipleri Birliği (TTB) 1 Mart’ta başlayacağı duyurulan normalleşme ile ilgili kaygılarını kamuoyu ile paylaştı, ”Normalleşme adımlarının atılması yeni bir dalganın tekrarını getirir” uyarısı yaptı.

Latif SANSÜR
Güncellenme: 19:46, 21/02/2021
HaberlerSağlık
TTB’den normalleşme uyarısı: Yeni dalga getirir

TTB, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye’de Covid-19'la mücadele kapsamındaki normalleşme sürecinin 1 Mart’ta başlayacağını açıklamasından sonra da kaygı verici sürecin devam ettiğini belirterek yeni dalga uyarısı yaptı.

TTB'nin twitter hesabından yapılan paylaşımda “Toplumsal bağışıklık için yeterli aşılamanın yapılmadığı, salgının henüz kontrol altına alınmadığı, mutant varyantların yayıldığı ve Covid-19 nedeniyle her gün 100'e yakın insanımızı yitirdiğimiz bir süreçte ‘normalleşme' adımlarının atılması yeni bir dalganın tekrarını getirir” denildi.

YÜK SADECE BELLİ BİR KESİME YÜKLENİLMEMELİ

Bir risk haritası görselinin yer aldığı paylaşımda, salgının yükünün sadece belli bir kesime yüklenilmemesi gerektiğini hatırlatan TTB, toplumsal düzeyde bulaşıcılığı önleyecek tedbirler alınırken sosyal devlet olanaklarının toplum yararına kullanılması gerektiğine dikkat çekildi.

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Yayınlanma Tarihi:19:39,