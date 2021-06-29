TTB’den Sağlık Bakanlığı’na hatırlatıcı doz aşı çağrısı

TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut imzasıyla Sağlık Bakanlığı'na gönderilen bir yazıyla, Ocak ayında dönemin tek aşı seçeneği ile aşılanan sağlık çalışanları ve 65 yaş üstü için uyarıda bulundu. O dönemde kullanılan aşının koruyuculuğunun düşük olduğu belirtilen yazıda, buna karşı aşılamanın ölümleri azalttığı da hatırlatıldı, varyantlara karşı etkililiği kanıtlanmış hatırlatıcı doz aşı çağrısı yaptı.

AŞI RANDEVULARI DERHAL AÇILMASI TALEP EDİLDİ

Gelinen noktada Delta varyantı başta olmak üzere virüsün yeni varyantlarına karşı Dünya Sağlık Örgütü'nün de uyarılarda bulunduğu hatırlatılan yazıda, hatırlatıcı doz uygulamasının ayrıntılarının kamuoyu ile paylaşılması ve Delta varyantına karşı etkililiği kanıtlanmış aşıların randevularının derhal açılması talep edildi.

“AŞILAMA KONUSUNDA ŞEFFAF VERİ PAYLAŞIMI YOK”

TTB’nin gönderdiği yazıda “Aşılamalar konusunda şeffaf veri paylaşımı yapılmaması ve salgın yönetiminin olması gereken bileşenleri ile bugüne dek herhangi bir iletişim kurulmaması, toplumda aşı tereddüdünü artıran en önemli unsurlardandır. Aşılama verilerinin tüm ayrıntılarıyla kamuoyu ve sağlık emek-meslek örgütleriyle paylaşılması halk sağlığını yakından etkileyen salgınla mücadelenin olmazsa olmazıdır” ifadelerine yer verildi.