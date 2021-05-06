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TTD: Sputnik V aşısı ucuz ve etkili

Göğüs ve Solunum Hastalıkları uzmanı doktorların örgütü Türk Toraks Derneği (TTD), Sağlık Bakanlığı’nca Rusya’dan ithal edileceği açıklanan Sputnik V aşısının 60 kadar ülkede ruhsatlandırıldığını, ya da acil kullanım izni aldığını açıkladı. Aşının, ucuz ve etkili olması, saklanması ve taşınmasının kolay olması nedeniyle ilgi çektiğini duyurdu.

Latif SANSÜR
Güncellenme: 13:04, 06/05/2021
HaberlerSağlık
TTD: Sputnik V aşısı ucuz ve etkili

TTD Solunum Sistemi Enfeksiyonları Çalışma Grubu, Sputnik V aşısıyla ilgili kamuoyunu bilgilendirdi. Sputnik V aşısının insanda enfeksiyon yapamayacak bir aracı virüs kullanılarak vücuda SARS-CoV-2 proteinlerini sokan ve bağışıklık gelişmesini sağlayan bir aşı olduğunu duyurdu.

Saygın tıp dergisinde yayımlanan çalışmaya göre 20 bin gönüllü üzerinde yapılan çalışmada, aşının etkinliğinin yüzde 91.6 olduğu ve önemli bir yan etkisinin olmadığının altı çizildi.

“AŞI UCUZ VE ETKİLİ”

Dünya Sağlık Örgütü'nin (DSÖ), Sputnik V aşısını henüz onaylamadığı ve değerlendirme sürecinin sürdüğüne dikkat çeken TTB; “DSÖ ve EMA'nın henüz onaylamamasına karşılık, aşı, 60 kadar ülkede ruhsatlandırılmıştır ya da acil kullanım izni almıştır. Aşı, ucuz ve etkili olması, saklanması ve taşınmasının kolay olması nedeniyle ilgi çekmektedir” görüşlerini paylaştı.

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Dünya Rusya Sağlık Sağlık Bakanlığı
Yayınlanma Tarihi:12:55,