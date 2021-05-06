TTD: Sputnik V aşısı ucuz ve etkili

TTD Solunum Sistemi Enfeksiyonları Çalışma Grubu, Sputnik V aşısıyla ilgili kamuoyunu bilgilendirdi. Sputnik V aşısının insanda enfeksiyon yapamayacak bir aracı virüs kullanılarak vücuda SARS-CoV-2 proteinlerini sokan ve bağışıklık gelişmesini sağlayan bir aşı olduğunu duyurdu.

Saygın tıp dergisinde yayımlanan çalışmaya göre 20 bin gönüllü üzerinde yapılan çalışmada, aşının etkinliğinin yüzde 91.6 olduğu ve önemli bir yan etkisinin olmadığının altı çizildi.

“AŞI UCUZ VE ETKİLİ”

Dünya Sağlık Örgütü'nin (DSÖ), Sputnik V aşısını henüz onaylamadığı ve değerlendirme sürecinin sürdüğüne dikkat çeken TTB; “DSÖ ve EMA'nın henüz onaylamamasına karşılık, aşı, 60 kadar ülkede ruhsatlandırılmıştır ya da acil kullanım izni almıştır. Aşı, ucuz ve etkili olması, saklanması ve taşınmasının kolay olması nedeniyle ilgi çekmektedir” görüşlerini paylaştı.

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