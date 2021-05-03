TÜBİTAK Başkanı: VLP aşısında ay sonunda Faz 2 çalışmasına geçeceğiz

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsündeki yerli aşı çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. VLP aşısıyla ilgili çalışmalar hakkında bilgi veren Prof. Dr. Mandal, şunları söyledi:

– VLP aşısıyla ilgili 27 Mart tarihinde başlamış olduğumuz Faz- 1 çalışması şu an 1’inci fazı tamamlamak üzere. Bu haftanın sonunda biz de ikinci dozumuzu olacağız ve Faz- 1 çalışması tamamlanmış olacak. Bu ayın sonunda da inşallah her bir çalışma doğru gittiğinde Faz- 2 çalışmasına geçmiş olacağız.

– Takibinde yine yaklaşık 2 ay gibi bir süreyle Faz- 2 çalışması gerçekleşecek ve sonrasında da inşallah ağustos ayında Faz- 3 çalışmasına başlayabilmeyi ve yıl sonuna doğru da Faz- 3 çalışmasını başarıyla tamamlayıp tüm kullanıma hem ülkemizdeki hem de dünyadaki insanlığın kullanımına açmayı planlıyoruz. (İHA)