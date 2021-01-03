Türk hekim corona tespiti için idrar kiti geliştirdi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Mehmet Serhan Kurtulmuş, coronavirüsü idrardan tespit edebilen kit geliştirdiğini açıkladı. Hamilelik testlerine benzer şekilde yapılan tanı kiti, coronavirüsü 15 saniyede yüzde 96 güvenilirlikle teşhis ediyor.

Dr. Kurtulmuş, “Sars Cov-2 virüsüne özel amino asit ve ikincil mikroprotein yapıların, özel bir reaktan sayesinde idrarda tespiti prensibine dayanan ve bu nedenle adını foaming (köpük) test koyduğumuz bu testi yapma amacımız insanların en hızlı ve en doğru şekilde corona açısından taranmasının sağlanmasıdır. Bu sayede virüs yükü olanların hızlıca tedaviye alınabilmesi, virüs yükü olmayanların da günlük olağan hayatlarına devam etmeleri suretiyle iş gücü kayıplarının olmaması, tedavi gören hastaların da tedavi süreçlerinin kolayca kontrol edilebilmesidir. Bu test ile 15 saniyede sonuç alınıyor” dedi.

İlk etapta 160 hasta üzerinde test yaptıklarını belirten Kurtulmuş, “Hastanede yapılmış test sayısı 5 binin üzerinde. Cam tüpün içerisine toz dolum teknolojisi de hiçbir yerde yok. Amacımız sağlıklı ve sağlıksız insanları çok çabuk şekilde tarayarak gerçekten hasta olanları tespit etmek. İnsanlar,sağlık personeline gerek duymadan evde tek başlarına kendilerine ya da yakınlarına bu testi rahatlıkla uygulayabilirler” açıklamasını yaptı.