Türkiye yeni vaka sayısında Almanya’yı geçti

Dünya'da ve Avrupa'da şubat sonu itibariyle vaka sayısının arttığını söyleyen TTB Covid-19 İzleme Kurulu Üyesi, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Osman Elbek, dikkatleri aşılamaya çekti. Elbek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Veriler Şubat sonu itibariyle vaka sayısının dünyada yüzde 7, Avrupa'da yüzde 9 arttığını, Türkiye'nin yeni vaka sayısında Avrupa genelinde Almanya'yı geçerek 7. sıraya yükseldiğini gösteriyor” dedi.

YÜZDE 2.6 AŞIYLA KORUNUYOR

Türkiye'de aşılama hızının düştüğünü belirten Elbek, şunları söyledi; “Verilere göre 18 Şubat tarihi itibariyle günlük olarak her bin kişiden 5'ine aşı yapabilirken, hızı azalarak 5 Mart tarihinde her bin kişiden 2.5'e düştü. Bugüne kadarki hızda seyrederse Türkiye ancak 631 gün sonra aşılamayı tamamlayabilecek. Türkiye'de an itibariyle 2.2 milyon kişi yüzde 2.6 aşıyla korunuyor.”