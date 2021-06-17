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Türkiye’de aşılamada yeni rekor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir günde 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yapıldığını bildirdi.

Güncellenme: 07:12, 17/06/2021
HaberlerSağlık
Türkiye’de aşılamada yeni rekor

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Saat 24 itibariyle, 18.584 merkezde 47.314 sağlık çalışanımız 1 Milyon 416 Bin 795 doz aşı yaptı. Elleriniz dert görmesin arkadaşlar” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından SGK'ye kayıtlı tüm çalışanların aşı olabileceğini duyurmasının ardından vatandaşlar hastanelerde yoğunluk oluştu.

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