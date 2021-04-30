Hızla yayılıyor… Türkiye’de de görüldü! Hint varyantı süper mutasyon mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İstanbul'da beş kişide coronanın Hindistan Varyantı’nın tespit edildiğini açıklaması üzerine TÜSAD Merkez Yürütme Kurulu, bir bilgilendirme metni yayımladı.

Pandeminin en olumsuz seyrettiği ülkelerden birisi olan Hindistan'da Covid-19 vaka sayısında rekor kırıldığı, Covid-19 yüzünden son 24 saatte 3 bin 645 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çeken TÜSAD, “Bu vaka artışının temel nedeni Hint Varyantı mı, bu sorunun cevabı henüz netleşmedi” değerlendirmesini yaptı.

SÜPER MUTASYON ENDİŞESİ

TÜSAD, bilgilendirme metninde Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre 17 ülkede görülen Hindistan varyantı ve bilim insanlarının süper mutasyon ile ilgili görüşlerini şu ifadelerle dile getirdi:

* Hindistan varyantının çok daha hızlı ve çabuk bulaşabileceğini iddia edenler olduğu gibi, İngiliz varyantı kadar hızlı yayılmadığını öne sürenlerde var.

* Bazı bilim insanları, bu çift mutasyonlu varyantın ‘Süper mutasyon'a dönüşmesinden endişe ediyor. Bundan dolayı aşı olmuş veya hastalığı geçirmiş kişilerin antikorlarının iki mutasyona sahip bu varyantta yeterince etkili olmama tehlikesi de bulunuyor.

ÇÖZÜM ŞEHİR SINIRLARININ KAPATILMASI

TÜSAD bilgilendirmesinde Hint Varyantının görülmeye başlandığı, illere göre en çok vaka sayısının görüldüğü İstanbul'un virüs yayılmasının ana arteri olduğu, Çin'in Wuhan şehrinin sınırlarını kapatarak virüsü kontrol altına aldığı hatırlatılarak “İstanbul gibi ticaretin ve yaşamın odak noktası olan bir şehir için tecrit de dahil olmak üzere en sıkı tedbirlerin acilen masaya yatırılması” önerisinde bulundu.

İŞ İŞTEN GEÇTİ

TÜSAD üyesi bilim insanı hekimler, kapanma öncesi yaşanan iller arası hareketliliğe dikkat çekerek, “Önerinin uygulanması için çok geç kalındı. İş işten geçti. Bu gün resmen kavimler göçü oldu. Hint varyantı muhtemelen tüm ülkeye yayıldı” yorumunu yaptı.