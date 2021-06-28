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Türkiye’de kullanılan Sinovac aşısı için dikkat çeken karar

Endonezya, Türkiye'de de kullanılan ve Çin'de geliştirilen corona virüsü aşısı ile ilgili dikkat çekici bir karar aldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:49, 28/06/2021
HaberlerSağlık
Türkiye’de kullanılan Sinovac aşısı için dikkat çeken karar

Uluslararası prestije sahip haber ajansı Reuters, “son dakika gelişmesi” ibaresiyle servis ettiği haberde Endonezya yönetiminin Çin’de Sinovac Biotech’in geliştirdiği corona virüsü aşısı ile ilgili dikkat çekici bir karar aldığını duyurdu.

Bugün Endonezya Covid-19’la Mücadele Timi Sözcüsü Wiku Adisasmito tarafından yapılan açıklamada Sinovac aşısının 12 yaşın üzerindeki çocuklara yapılabileceği belirtildi.

Bir tavsiye olarak yapılan açıklamada Endonezya Gıda ve İlaç Ajansı’nın acil kullanım onayından sonra bu aşının 12 yaşın üzerindeki çocuklara yapılmasına başlanacağı kaydedildi.

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