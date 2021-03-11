Türkiye’de mutasyonlu virüs sayısı açıklandı: Kaç ilde görüldü?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama yaptı. Mutasyonlu virüsün 76 kente yayıldığını belirten Koca, bir kentte 2 California-New York mutasyonu görüldüğünü açıkladı.

HANGİ İLLERDE MUTASYON VİRÜS GÖRÜLDÜ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

* Bugüne kadar 76 ilimizde toplam 41.488 B.1.1.7 (İngiltere) mutantı, 9 ilimizde toplam 61 B.1.351 (Güney Afrika) mutantı, 1 ilimizde 2 B.1.427 (California-NewYork) mutantı ve 1 adet de P.1 (Brezilya) mutantı tespit edilmiştir.

* Bu hızlı bulaşan varyantlara karşı halen tedbirden ve aşıdan başka silahımız yok. Bu silahlarımızın yetersiz olduğu anlamına kesinlikle gelmiyor. Ancak her ikisinin de zorlukları var. Aşı için küresel bir tedarik güçlüğü, tedbir için de bir yılın verdiği yorgunluk var. Hep birlikte el ele bunun üstesinden geleceğimize inanıyorum.

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