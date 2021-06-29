Türkiye’de üretilecek Sputnik V aşısının koruma verileri paylaşıldı

Corona virüsü aşısı geliştiren Rusya’nın Varlık Fonu, geliştirilen aşının detaylarını kamuoyu ile paylaştı.

Rus haber ajansı TASS’ın aktardığı açıklamada Birleşik Arap Emirlikleri’nde kullanılan aşının etkililik ve koruyuculuk oranı açıklandı.

Açıklanan verilere göre Sputnik V, Covid-19’a karşı yüzde 97.8 oranında koruma sağlarken, hastalığı ağır geçirmeye karşı da yüzde 100 etkili olduğu ve büyük koruma sağladığı duyuruldu.

Yapılan açıklamada, “Birleşik Arap Emirlikleri Sağlık Bakanlığı, Rusya’nın Sputnik V aşısının kullanımı sonrasındaki verileri paylaştı. İki doz Sputnik V aşısı olan 81.000’den fazla insandan elde edilen verilere göre aşıların etkililik oranı yüzde 97.8’e ulaştı” denildi.

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