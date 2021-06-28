Türkiye’deki ‘Hint’ düğünlerinde büyük tehlike…

Hindistan'da ortaya çıkan ve dünyanın bir numaralı gündemi olan Delta varyantı oldukça bulaşıcı olmasıyla biliniyor.

Dünya Sağlık Örgütü hafta sonu yaptığı açıklama ile iki doz aşı olanların bile Delta varyantına karşı dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu.

Almanya Delta varyantı nedeniyle Rusya ve Portekiz gibi ülkelerden gelenlere 2 hafta karantina uygulama kararı aldı.

Avusturalya, hızla yayılan Covid 19 Delta varyantı sebebiyle 2 haftalık tam kapanmaya girdi.

Türkiye ise tüm dünyayı etkisi altına alan Delta varyantının ana kaynağı olan Hindistan'dan gelenlere 1 Temmuz'dan itibaren kapılarını açtı.

“KARAR HANGİ BİLİMSEL KRİTERLERE GÖRE ALINDI?”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 81 ilin Valilerine gönderilen genelge ile Delta varyantının çıktığı Hindistan ile birlikte Nepal, Sri Lanka, Bangladeş, Brezilya ile Güney Afrika'dan gelen kişilere zorunlu karantina uygulamasına son verildi.

Bilim insanları, kararın hangi bilimsel kritere göre alındığını sordu. Türk Tabipler Birliği (TTB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, Hindistan'dan gelenlere karantinanın kaldırılmasının ekonomik amaçlı olduğunu söyledi.

HER ŞEY EKONOMİ İÇİN

TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, Türkiye'de Delta varyantı ile ilgili büyük bir risk doğacak uyarısında bulunarak SÖZCÜ'ye şu değerlendirmeyi yaptı:

* Delta ve Delta Plus varyantları özellikle Hindistan'da başladı. Amerika, Rusya, İsviçre, Portekiz, Çin , İngiltere gibi ülkelerde yaygın. Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre 134 vaka görüldü.

* İngiltere'den, Rusya'dan gelenlere bile bir takım uygulamalar gerekirken, bu işin kaynağı olan Hindistan'dan karantinayı kaldırmanın bir tek gerekçesi var; Hint düğünleri.

* Pandemi nedeniyle yapılamayan bir milyona yakın Hint düğünü var. Hindistanlılar düğün için gelecek. Düğünlerde yüklü miktarda altın takılacak.

* Böylece turizm ve altın piyasasını etkilenecek. Böyle bir ekonomik gerekçe ile Hindistan'ın karantinasını kaldırıyorlar. Ancak bu Türkiye için büyük bir risk oluşturacak.

DELTA VARYANTINDAN KORKMAYAN ÜLKE

Göğüs Hastalıkları uzmanı Osman Elbek, kararı eleştirerek, “Anlaşılan dünyada delta varyantından korkmayan, tedirgin olmayan nadir ülkelerden birisiyiz” derken, Prof. DR. Sinan Adıyaman; “Bunun bilimsel olarak kabul edilmesi mümkün değil. Hangi kriterlere göre bu kararın alındığı açıklanmak zorunda. Delta varyantı yükseliyor. Salgının yeni bir kritik noktasındayız. Delta varyantı nedeniyle bizden çok daha fazla aşılama yapan İngiltere önlemleri kaldırmayı erteledi. Delta varyantı hakim olan ülkelerden gelenlere PCR ve en az 14 gün karantina zorunlu olmalı” uyarısında bulundu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN GENELGESİ ŞÖYLEYDİ

İçişleri Bakanlığı 1 Temmuz’da başlayacak normalleşme ili ilgili yayımladığı genelgede konuyla ilgili şu duyuruda bulunmuştu;

* Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’dan ülkemize gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilere yönelik zorunlu karantina uygulamasına son verilecek ve bu kapsamdaki kişilerin ülkemize girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı yeterli görülecektir.

* Afganistan ve Pakistan’dan ülkemize gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilere yönelik zorunlu karantina uygulamasının süresi 10 güne düşürülecek ve karantinanın 7’nci gününde uygulanan PCR testinin negatif çıkması halinde zorunlu karantina uygulaması sonlandırılacaktır. PCR testinin pozitif çıkması halinde ise Sağlık Bakanlığı COVİD­19 rehberi doğrultusunda hareket edilecektir.